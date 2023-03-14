ALS sınav sorularını çalan şüphelilere operasyon
FETÖ’nün sadakatlerine göre kodladığı eski polis koleji öğrencilerine operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, 2008, 2009, 2013 ve 2014 yıllarında yapılan Askeri Liselere Giriş (ALS) Sınavları ile Polis Akademisi Başkanlığına bağlı (eski) Güvenlik Bilimleri Fakültesi/Polis Kolejinden ilişiği kesilen öğrencilerine yönelik tapılan soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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