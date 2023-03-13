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Meteoroloji'den o illere fırtına uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 13 Mart hava durumu tahminleri açıklandı. Hava sıcaklıkları yurt genelinde düşerken pazartesi günü için uyarı geldi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 13 Mart hava durumu raporu.

Ekleme: 13.03.2023 - 12:08 Güncelleme: 13.03.2023 - 12:11 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji'den o illere fırtına uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Konya çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'de kuvvetli, Antalya'nın doğusu ile Adana çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) olması bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuzeyli, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40- 80 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre bugün Kütahya, Afyonkarahisar ve Konya çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur, Antalya'nın doğusu ile Adana çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor. Öte yandan İzmir genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği uyarısı yapılarak, olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 7°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu

DENİZLİ 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akdeniz'de kuvvetli, Antalya'nın doğusu ve Adana çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.

ANTALYA 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve doğusunda yer yer aşırı olması bekleniyor.

HATAY 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

K.MARAŞ 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla kuzey ve batısının yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların güney ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA 4°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, bugün kuzeyinin yüksekleri karlakarışık yağmurlu

ESKİŞEHİR 2°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, bugün kuzeyinin yüksekleri karlakarışık yağmurlu

KONYA 5°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

SİVAS 7°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, bugün kuzeyinin yükseklerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 1°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

DÜZCE 5°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 2°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ZONGULDAK 6°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA 6°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, zamanla yükseklerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 7°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT 5°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, zamanla yükseklerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 14°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey ve batısı ile Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Kuzeyinin yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ 9°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM 4°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

KARS 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Gaziantep ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

ADIYAMAN 13°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 8°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

GAZİANTEP 8°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 12°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı
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