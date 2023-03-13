İşte kura çekimi tarihleri! Bakan Kurum açıkladı: İlçe ilçe TOKİ İstanbul kura tarihleri
TOKİ istanbul kura çekimi tarihleri belli oldu. TOKİ Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura tarihleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından infografikle açıklandı. Bakan Kurum, 'İlk Evim'de İstanbul Zamanı sözleriyle merakla beklenen TOKİ İstanbul kura çekimi tarihlerini paylaştı.
Merakla beklenen TOKİ İstanbul kura çekimi tarihlerini Bakan Kurum duyurdu. Bakan Kurum, "50 bin sosyal konutumuz için 16 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz." ifadelerini kullandı. Böylece "İlk Evim"de 250 bin kura çekimleri İstanbul ile son bulacak.
TOKİ İSTANBUL KURALARI BAŞLIYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ eliyle hayata geçirilen ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim" projesinde kura çekimleri İstanbul ile sona eriyor.
BAKAN KURUM İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ İÇİN TARİH VERDİ
250 bin sosyal konutun kurası 81 ilde 3,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. İstanbul için 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 16 Mart- 19 Nisan tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek. Bakan Kurum, İstanbul'daki kura çekimleriyle ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında "İlk Evim'de İstanbul zamanı! 50 bin sosyal konutumuz için 16 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz" ifadelerine yer verdi.
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ İLE "İLK EVİM" PROJESİ KURALARI SONA ERECEK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim" projesinde kura çekimleri İstanbul'da 16 Mart- 19 Nisan tarihleri arasında yapılacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı ve ilk kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan "İlk Evim" projesinde kura çekimlerinde sona gelindi. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen kura çekimleri 6 Mart tarihinde Ankara'da başlayarak kalan diğer illerle devam etti.
İstanbul'da inşa edilecek 50 bin sosyal konutun kura çekimleri Tuzla'da başlayacak. Kura çekimleri 16-29 Mart tarihleri arasında 20 bin 920 hak sahibi için Tuzla Belediyesi'nde gerçekleştirilecek.
Çatalca için 540 ve Selimpaşa için 200 hak sahibi için 30 Mart'ta noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi Silivri Alibey Spor Salonu'nda yapılacak.
Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 28 bin 340 hak sahibi için yapılacak sosyal konutun kuraları da 1- 19 Nisan tarihleri arasında Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda çekilecek.
İstanbul'da kuralarıyla birlikte 'İlk Evim' projesi kuraları sona erecek.
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