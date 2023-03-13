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İki ilimizde gece yarısı 50 dakika içinde 3 korkutan deprem!

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 04:34'te 4.7 büyüklüğünde 05:13'te ise 4.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Hatay'ın Hassa ilçesinde de 05:23 sularında 4.4 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Ekleme: 13.03.2023 - 08:53 Güncelleme: 13.03.2023 - 08:54 / Editör: Ozge Selin
İki ilimizde gece yarısı 50 dakika içinde 3 korkutan deprem!
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yıkıcı etkisine maruz kalan Malatya ve Hatay'da gece yarısı korkutan 3 artçı deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 04.34'te 4.7 büyüklüğünde deprem oldu.

Deprem yerin 10.02 kilometre altında meydana geldi.
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