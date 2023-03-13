İki ilimizde gece yarısı 50 dakika içinde 3 korkutan deprem!

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 04:34'te 4.7 büyüklüğünde 05:13'te ise 4.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Hatay'ın Hassa ilçesinde de 05:23 sularında 4.4 büyüklüğünde bir deprem oldu.