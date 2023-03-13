CHP'den İmamoğlu, Yavaş ve Akşener'e bir darbe daha gelecek

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu adaylık konusunda pasifize ettikten sonra Meral Akşener'i masaya geri döndürmek için yardımcılık formülünü bulan Kemal Kılıçdaroğlu'nun masaya yeni bir emrivaki yapması bekleniyor. CHP içerisinden gelen açıklamada İmamoğlu ve Yavaş'ın bir tercih yapması gerektiği iki görevi yapamayacağı belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olmasını şart koşarak masaya dönen İYİ Parti'ye CHP'den "yeni dirsek" geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın iki görevi aynı anda yapamayacağını, yerel seçimlerde de belediye başkanlığına tekrar aday olabileceklerini söyledi.



Altılı masanın 2 Mart buluşması sonrası masayı dağıtan İYİ Parti kanadı, "Bize dayatma yapıldı" ve "Akşener'e dirsek gösterildi" yorumlarıyla ittifak ortaklarına ateş püskürmüştü.



AKŞENER'İ DÖNDÜRMEK İÇİN YAPILDI AMA...



4 günlük skandal süreç sonrası İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olması şartıyla masaya dönen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yine kavga-gürültüyle geçen bir buluşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmek zorunda kaldı.



İmamoğlu ve Yavaş için talep ettiği görevleri masaya kabul ettiremeyen Akşener, ortak mutabakat metninin 12'inci maddesini onaylamak zorunda kalarak iki belediye başkanının kaderini Kılıçdaroğlu'nun iradesine teslim etti.



"KILIÇDAROĞLU YAPTIRMAZ"



İmzalanan bu bildirinin ardından CHP'de bu talebin önünü kesmek için zemin hazırlıkları başladı. İmamoğlu ve Yavaş'ı mevcut görevlerinde tutmak istedikleri bilinen partililer, bu süreçte İYİ Parti'ye yeni bir darbe vurmak için harekete geçti.



CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KUŞOĞLU: İKİ GÖREVİ AYNI ANDA YAPACAK DEĞİLLER



Bir televizyon programında İmamoğlu ve Yavaş'ın geleceğini yorumlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, "İki görevi aynı anda yapmayacaklar.



Onu Sayın Kılıçdaroğlu hiç yaptırmaz, hiç istemez. Seçimden sonra bir görevi tercih edecekler. 14 Mayıs'a kadar görevlerinden ayrılmalarına gerek yok" şeklinde konuşarak yaşanacak krizin ipuçlarını verdi.



Yerel seçimlere yönelik, "Mart 2024'te aday olabilirler mesela" yorumuna da karşılık veren Kuşoğlu, "Tabii tabii" diyerek partisinin asıl niyetini ortaya koydu.



Bu açıklamalar ekseninde belediyelerindeki konumlarında vazgeçmek istemeyecek olan başkanlarla birlikte masada yeni Yavaş ve İmamoğlu krizinin çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor...