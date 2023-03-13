Acun Ilıcalı'nın çılgın planı! Dünya yıldızını transfer edecek

Pek çok kez Türkiye'ye yazılan Hulk için Brezilya'da yeni bir iddia gündeme geldi! Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile anılan Hulk'un, önümüzdeki yaz Ada ekibine dahil olabileceği belirtildi.Bu sezon aradığını bulamayan Hull City, yeni yılda Premier Lig için daha ciddi bir kadro oluşturmak istiyor ve bu doğrultudaki en kritik isimlerden biri de 36 yaşındaki Brezilyalı Hulk!Başarılı oyuncunun, kariyerinin son döneminde İngiltere'de oynamaya ve Premier Lig'e çıkma mücadelesi vermeye sıcak bakacağı söyleniyor.Brezilya'da istikrardan bağımsız olarak iyi bir performans gösteren Hulk için kulübünden de onay çıktı. Oyuncunun maaşından kurtulmak isteyen Atletico Mineiro, önümüzdeki sezon 37 yaşında olacak hücum oyuncusu ile yola devam etmeyi düşünmüyor.Gelecek sezonda daha az forma giyebileceği düşünülen Hulk'u gözden çıkaran Brezilya ekibi, bedelsiz aldığı oyuncuyu yine bedelsiz olarak ya da makul bir bonservis ile gönderebilir.Şu ana kadar Brezilya ekibi ile 9 maça çıkan Hulk, 8 gol ve 1 asistlik harika bir katkı sağladı.Oyuncunun bu performansını önümüzdeki sene devam ettiremeyeceğini düşünen Atletico Mineiro, gelebilecek uygun tekliflere açık vaziyette.