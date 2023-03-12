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Ankara için sel ve su baskını uyarısı yapıldı

Valilik, sağanak yağış sonrası yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Ekleme: 12.03.2023 - 17:34 Güncelleme: 12.03.2023 - 17:35 / Editör: Ozge Selin
Ankara için sel ve su baskını uyarısı yapıldı
Başkent Ankara, yağışlı havanın etkisi altına giriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verileri, kentte yağışlı havanın etkili olacağını söylüyor.

Ankara Valiliği, bugün ve yarın beklenen sağanak ve kar yağışlarına karşı vatandaşları uyardı.

Kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün ve yarın, Ankara'nın güney kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış, yarın havanın soğumasıyla karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışı, buzlanma ve don beklendiği bildirildi.

Su baskını yaşanabilir
Sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Bir açıklama da Meteoroloji'den yapıldı. İç kesimlerde kuvvetli yağışların beklendiğine dikkat çekildi.

Metrekare başına beklenen yağış
Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ve yarın (pazartesi) Kırşehir, Aksaray, Yozgat, kuzey ve batısı başta olmak üzere Konya, Ankara’nın güneyi ile Amasya ve Tokat çevrelerinde kuvvetli (metrekare başına 21-50 kg) sağanak yağış bekleniyor.

Ankara'da pazartesi günü en düşük sıcaklığın 4, en yüksek sıcaklığın ise 6 santigrat derece olacağı tahmin ediliyor.
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