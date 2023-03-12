12 Mart 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

12 Mart Pazar, hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Vatandaşlar yaşadıkları bölgede havanın nasıl olacağını ve sıcaklık derecelerini takip ediyor. Özellikle hafta sonu için plan yapanlar “Bugün İstanbul’da hava nasıl olacak?” sorusunun cevabını araştırıyor. İstanbul'da Cumartesi günü için sağanak yağış ve lodos uyarısı yapılmıştı. Pazar günü için de araştırmalar sürüyor. Peki, Bugün hava nasıl olacak, sıcaklık kaç derece? İstanbul ve diğer illerde pazar günü yağmur var mı? İşte hava durumu raporları… Peki 12 Mart hava durumu nasıl? İşte Meteoroloji'nin açıklamalarına göre 12 Mart hava durumu...

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA DURUMU RAPORLARI



12 MART PAZAR İSTANBUL HAVA DURUMU | YAĞMUR YAĞACAK MI?



5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU



Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporlar günlük ve haftalık olarak yayınlanıyor. “İstanbul’da bugün yağmur yağacak mı?” sorusu da pazar günü için plan yapan kişiler tarafından araştırılıyor. Meteoroloji cumartesi günü için İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 10 kente sarı, 48 kente ise turuncu kodlu uyarıda bulunmuştu. Peki, İstanbul’da bugün hava nasıl olacak? İşte 12 Mart İstanbul hava durumu…Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Mersin ve Adana çevreleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Malatya'nın kuzey ve batı çevreleri ve Tunceli'nin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz ile Ege'nin güney ve doğu, İç Anadolu'nun batı ve kuzey, Batı Karadeniz'in iç, Orta Karadeniz'in iç-batı kesimlerinde yer yer kuvvetli, Antalya'nın kuzey ve doğusunda çok kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.Meteoroloji İstanbul için 12 Mart Pazar hava durumu raporlarını paylaştı. İstanbul’da hava pazar günü parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtına ( 50-70 km/saat, yer yer 70-90 km/saat ) şeklinde esmesi bekleniyor. Yağışların; bölge genelinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Meteoroloji 5 günlük hava durumu raporunu da açıkladı. Rapora göre Türkiye'nin büyük bölümünde bugün ve yarın kuvvetli yağışlar etkili olacak. Yağışların pazartesi günü itibarıyla batı bölgeleri terk etmesi bekleniyor.