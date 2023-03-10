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Beyaz Gazete
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Yargıtay'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş: Manevi tazminat cezasını az buldu

Yargıtay, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine hükmedilen 25 bin liralık manevi tazminatı "eylemin niteliği ve tarafların konumu gereği" az bularak bozdu.

Yargıtay'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş: Manevi tazminat cezasını az buldu
Ekleme: 10.03.2023 - 12:44 Güncelleme: 10.03.2023 - 13:05 / Editör: Ozge Selin
Yargıtay'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş: Manevi tazminat cezasını az buldu
Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın yaptığı açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, 17 Temmuz 2018'de yaptığı konuşmanın yanı sıra sosyal medyada Başkan Erdoğan'a hakaret içeren ifade ve görseller paylaştı.

Bunun üzerine Erdoğan'ın avukatları, Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesine Kılıçdaroğlu aleyhine 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

YARGITAY KARARI BOZDU

Yargılama sonunda 50 bin lira manevi tazminata hükmeden yerel mahkemenin kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılarak tazminat miktarı 25 bin lira olarak belirlendi. Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ise 'eylemin niteliği ve tarafların konumu dikkate alınarak daha üst düzey tazminat ödenesi gerektiğine' hükmederek bölge adliye mahkemesinin kararını bozdu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AVUKATI DUYURDU:

Kararla ilgili bir paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın 'Yargıtay 4.Hukuk Dairesi, Kılıçdaroğlu aleyhine hükmedilen 25 bin TL'yi az buldu. Yargıtay'a göre, eylemin niteliği ve tarafların konumu dikkate alındığında Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımıza daha üst düzey tazminat ödemeli.' ifadelerine yer verdi.
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