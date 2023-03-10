PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 10 gözaltı

Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik olarak 112 polisin katılımı, dron ve özel harekat destekli yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 10 şüpheli gözaltına alındı.Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.PKK/KCK Terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen kapsamlı çalışmalarda, terör örgütünün kırsal alanında faaliyet gösterdikten sonra kaçak yollarla Mersin'de ikamet ettiği tespit edilen karı koca M.P ve Z.D. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Belirlenen adreslere özel harekat ve dron desteğiyle şafak operasyonu düzenleyen ekipler, Yapılan çalışmalarda, terör örgütünün kırsal alanında faaliyet gösterdikten sonra kaçak yollarla Türkiye'ye giren ve sahte kimlik kullanarak Mersin'de ikamet ettiği tespit edilen karı koca M.P ve Z.D. isimli 2 şüpheli yakalanırken, örgütün yapılarını, mensuplarını, eylem ve faaliyetlerini övücü mahiyette sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yaptıkları tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.Ayrıca, 2021 yılında güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensubundan elde edilen örgütsel dokümanlarda kırsal alanda çekilmiş örgütsel fotoğrafı tespit edilen D.D. isimli şüpheli şahıs yakalanıp gözaltına alınırken, bir şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi