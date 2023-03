Hataylı depremzede tek isteğini Bakan Bozdağ'a açıkladı: Cumhurbaşkanımızı görmeyi çok istiyorum

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından devlet ilk günden itibaren bölgede yaraları sarmaya devam ediyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bu kapsamda Hatay'da çalışmaları takip ederken bir depremzede ile yaşadığı diyalog dikkat çekti. Adının Ayşegül Bilen olduğu ve annesini depemde kaybettiği öğrenilen depremzede, "Benim hiçbir isteğim yok. Her şeyimizi verdi Cumhurbaşkanım." ifadelerini kullandı. Tek bir isteği olduğunu belirten Bilen, "Cumhurbaşkanımı görmeyi çok istiyorum. Lütfen Annemin selamını iletin" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası devlet bölge için seferber oldu. Depremin ardından bölgede çadır ve konteyner kentler hızlar kurulurken tüm ihtiyaçların karşılanması için de gereken çalışmalar devam ediyor.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerin başında gelen Hatay'da incelemelerde bulundu.Bozdağ, Kırıkhan ziyareti esnasında bir depremzede ile konuşurken yaşanan diyalog dikkat çekti.Adının Ayşegül Bilen olduğu ve depremde annesini kaybettiği öğrenilen depremzede tek isteğinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek olduğunu ve annesinin Başkan Erdoğan'a olan sevgisini iletmek istediğibi söyledi.Hataylı depremzedenin Bakan Bozdağ'dan isteği dikkat çekti: 'Tek isteğim annemin selamını cumhurbaşkanımıza iletmek' | VideoBakan Bekir Bozdağ'dan bunu iletmesini talep eden Ayşegül Bilen, 'Benim hiçbir isteğim yok. Her şeyimizi verdi Cumhurbaşkanım.. Görmeyi çok istiyorum. Lütfen Annemin selamını iletin' dedi.Başkan Erdoğan bugünkü konuşmasında, depremzede vatandaşla telefonla görüştüğünü açıkladı.Depremzede bir vatandaşla görüştüğümde telefonda şöyle söyledi: Cumhurbaşkanım bizim hiçbir sıkıntımız yok. Her şey var. Ben çadırda kalıyorum. Çadırda kalmama rağmen halimden memnunum. Konteyner gelirse daha iyi olurum. Ama şikayetçi değilim. İşte bu da milletin evladı.Bir ona bakıyorum bir de Meclis'e milletvekili olarak gelmiş hanıma bakıyorum. Biz dertliyiz, bizim derdimiz var. Ama bunların yok. Bugün İskenderun'da enkazlar olduğu gibi Hatay'ın diğer ilçelerinde hele hele Antakya'da enkazın en büyüğü var. Belki bundan da haberi yok. Çünkü gittiği yerler belledir.Parlamentoda muhalefetin bazı temsilcilerin garip garip konuşmalarını dinliyorum. Bizim bölgeye ne zaman gittiğimizden haberi olamayan garipler, ilk gün bakan arkadaşlarım tamamıyla deprem bölgelerindeydi. Bütün bunlarla beraber belediye başkanlarımız deprem bölgelerindeydi. Bende hemen 2. gün deprem bölgesine ulaştım. Arından ikinci turda da Devlet Bey'le beraber buraları dolaşmaya aynı şekilde sayın Destici ile dolaşmaya başladık. Biz yaralıyız, hanımefendi konuşuyor. Hatay milletvekili olmak seni bir yere kadar bağlar. Biz sadece Hatay değil, 11 ilin 11'inde de aynı hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz.Depremzede bir vatandaşla görüştüğümde telefonda şöyle söyledi: Cumhurbaşkanım bizim hiçbir sıkıntımız yok. Her şeyimiz var. Ben çadırda kalıyorum. Çadırda kalmama rağmen halimden memnunum. Konteyner gelirse daha iyi olurum. Ama şikayetçi değilim. İşte bu da milletin evladı.Bir ona bakıyorum bir de Meclis'e milletvekili olarak gelmiş hanıma bakıyorum. Biz dertliyiz, bizim derdimiz var. Ama bunların yok. Bugün İskenderun'da enkazlar olduğu gibi Hatay'ın diğer ilçelerinde hele hele Antakya'da enkazın en büyüğü var. Belki bundan da haberi yok. Çünkü gittiği yerler belledir.