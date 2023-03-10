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Cumhur İttifakı'ndan yeni partilerin katılımına yeşil ışık

Cumhur İttifakı genişliyor.. AK Parti, MHP ve BBP'den oluşan ittifaka DSP ve Anavatan Partisi'nin katılacağı iddia ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen BBP Lideri Mustafa Destici, son yaptığı açıklamasıyla bu iddiaları güçlendirdi..

Cumhur İttifakı'ndan yeni partilerin katılımına yeşil ışık
Ekleme: 10.03.2023 - 10:28 Güncelleme: 10.03.2023 - 10:41 / Editör: Ozge Selin
Cumhur İttifakı'ndan yeni partilerin katılımına yeşil ışık
Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine sayılı günler kalırken, siyaset arenasında hararet en üst seviyeye tırmandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkarılacak muhalefet adayı için aylardır devam eden görüşmeler, büyük krizlerin ardından son buldu.

Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleşen son toplantının ardından Temel Karamollaoğlu, adayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurdu.

Bu gelişmelerin ardından ittifaklarda yeni gelişmeler yaşanıyor...

Cumhur İttifakı genişliyor
AK Parti, MHP ve BBP'den oluşan Cumhur İttifakı, yeni partilerin katılacağı iddiası ortaya atılmıştı.

Anavatan Partisi ile Demokrat Sol Parti'nin ittifaka katılacağı belirtilmiş, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 'Teklif gelirse değerlendiririz' demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortaylarıyla görüştü
Bu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP lideri Mustafa Destici ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Seçim gündemiyle toplanan liderler, Cumhur İttifakı'nın seçimde atacağı adımları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak dün Destici ile görüştü.

'Cumhur İttifakı'nın ilkelerine hassasiyet gösteren partiler, elbette ki dahil olabilirler'
AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşme sonrası basın açıklamasında bulunan Destici'ye 'Cumhur İttifakı'na yeni partilerin katılacak mı?' sorusu yöneltildi.

İttifakın genişleyebileceği sinyalini veren Destici, şu ifadeleri kullandı:

Cumhur İttifakı'nın ilkeleri, nedir o ilkeler? Devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali. Bu hassasiyetleri gösteren siyasi partiler, elbette ki Cumhur İttifakı'na dahil olabilirler.
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