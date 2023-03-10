Cem Uzan'ı bile isyan ettirdi! Bu ülkeyi parçalamak mı istiyorsunuz?

6'lı koalisyon, kriz ve kaos dolu bir sürecin ardından adaylık konusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üzerinde anlaşmaya vardı. Ancak, 5 Genel Başkan ve 2 Belediye Başkanı ile toplam 7 Cumhurbaşkanı Yardımcılı sistem tepki topladı. Genç Parti Kurucu Başkanı Cem Uzan, 6'lı koalisyonun vadettiği rejimin dünyada örneği olmadığını belirterek "İntihar mı etkmek istiyorsunuz siz? Bu ülkeyi parçalamak mı istiyorsunuz?" dedi.

6'lı koalisyonda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığını ilan etti ancak krizler halen bitmedi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından 12 maddelik bir koalisyon metni yayınlandı.CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIKLARI ŞİMDİDEN DAĞITILDIKaolisyon metninde Millet İttifakı'ndaki diğer 5 Genel Başkan'ın Cumhurbaşkanı Yardımcılığı alacağı ifade edildi. Bakanlık dağılımının ise partilerin çıkardığı millettevekili sayılarına göre paylaştırılacağı belirtildi.2 BELEDİYE BAŞKANINA CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞIİYİ Parti lideri Meral Akşener'in aday olarak görmek istediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ise seçilen Cumhurbaşkanı'nın belirlediği tarih ve görevde Cumhurbaşkanı Yardımcılığına kavuşacağı kaydedildi.'BÖYLE BİR REJİM DÜNYADA YOK'7 ayrı Cumhurbaşkanı Yardımcılığı içeren formül Genç Parti Kurucu Başkanı Cem Uzan'ı bile isyan ettirdi. Cem Uzan, '7 Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan bir rejim yok dünyada. Yapmayın gözünüzü seveyim. İntihar mı etkmek istiyorsunuz siz? Bu ülkeki parçalamak mı istiyorsunuz? 7 tane Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan bir rejim dünyada yok.' ifadelerini kullandı.