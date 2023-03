'6'lı Masa'da her başlık ayrı biz kriz: Her söylemleri birbirlerine ters!

'Altılı Masa'da konuşulan her konu yeni bir kaosu tetiklerken, masadaki partiler neredeyse her konuda birbirlerine ters ifadeler kullanıyor. İşte masada kaosun hakim olduğu bazı konular...

Türkiye, 14 Mayıs'taki seçime hazırlanıyor.Cumhurbaşkanı adaylarının isimleri netleşmeye başlamakla birlikte, Altılı Masa da tartışmaların ışığında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak gösterdi. Adaylığın açıklanma sürecinde dahi kavgaların devam ettiği masada, konuşulan her konu ayrı bir krizi tetikliyor.Şimdiye kadar konuşulan birçok başlıkta masadaki partilerin henüz bir noktada uzlaştığı görülmedi. O başlıklardan bazıları ise şöyle;-İstanbul Sözleşmesi-Libya Tezkeresi-HDP'nin masaya dahil olup olmaması-Mülteci sorunu-Sınır ötesi operasyonlar-Başörtüsü teklifiCHP'nin seçimi kazanmaları halinde İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlüğe sokacaklarını söylemesine karşın Saadet Partisi bu fikre olumlu yaklaşmıyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul Sözleşmesi hakkında, 'Cinsiyetsizleştirmeye yönelik bir eğilimi var. Ailenin dibine bomba yerleştiriyor' ifadelerini kullanırken, partili birçok isim de bu konudan hoşnutsuz olduğu belirtiliyor.Millet İttifakı'nda, Türkiye'nin bekasını ilgilendiren konularda ortaya çıkan görüş ayrılıkları, sınır ötesi operasyonlar ve Libya tezkeresi ile birlikte CHP ve İyi Parti arasında derin bir çatlağa dönüştü. TBMM'den geçen Libya'da Türk askerinin bulunmasına izin veren tezkereye CHP ret oyu kullanırken, İy Parti kabul oyu vermişti. İki parti arasında sınır ötesi operasyon tezkereleri konusunda da farklı görüşler ortaya çıkmıştı. CHP bu tezkereye de ‘Hayır' derken, İyi Parti Libya tezkeresindeki gibi ‘kabul' oyu kullanmıştı. Birçok isim bu görüş ayrılığını 'Parlamenter sistemde koalisyon olsaydı 'devlet krizi' yaşanabilirdi' olarak yorumladı.4 günlük skandal süreç sonrası ortak adayını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak duyuran altılı koalisyon masası, seçime yaklaşık 2 ay kala terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin emir kulu haline geldi. Cumhurbaşkanı seçimini kazanmak için her yolu mubah gören muhalif liderler, terör örgütünün meclis şubesi olan HDP'li isimlerle görüşmek için şimdiden sıraya girdi. İttifak ortaklarının kendisine bağımlı hale gelmesi üzerine büyük sevinç yaşayan HDP cephesi, vereceği desteğin koşullarını peş peşe sıralamaya başladı. Tüm bu olanların ışığında gözler, bulunduğu her ortamda kendilerine 'milliyetçi' diyen İYİ Parti'ye çevrildi. Öte yandan İYİ Parti Lideri Meral Akşener, HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırdıklarını söylemiş ve masada HDP'nin olması durumunda 'Biz olmayız' ifadelerini kullanmıştı.6'lı masada ilk günden bu yana çatlağın olduğu konulardan biri de mülteciler. Masanın göç komisyonunda sığınmacıların dönüşü konusunda 6 partinin hemfikir olduğu dikkat çekilse de bunun şekil ve yöntemi konusunda detaylarda kriz yaşandığı biliniyor. Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönmesi konusunda DP ve İYİ Parti hemen gitmelerini istiyor. SP, DEVA ve Gelecek Partilerinin ise bu konunun zamana yayılarak çözülmesinden yana olduğu söylemlerinden anlaşılıyor. Bu partilerin gönüllü ya da isteğe bağlı dönüş mekanizmasına sıcak baktıkları kaydediliyordu. Masanın büyük ortağı ve kamuoyuna yaptığı açıklamalarla Suriyelileri her fırsatta göndereceğini açıklayan CHP'nin ise komisyonda yöntem konusunda kararsız kaldığı bildirilmişti.Başörtüsüne anaysal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan teklife CHP ve İYİ Parti 'hayır' derken Saadet Partili Abdulkadir Karaduman 'evet' diyeceğini açıklamıştı.