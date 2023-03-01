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Türk Silahlı Kuvvetleri deprem bölgesinde... 2 bin 100 saat uçuş ile 1500 tonun üzerinde malzeme taşındı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterler, afet bölgelerine bölgelere 1500 tonun üzerinde insani yardım malzemesi ulaştırmanın yanı sıra yaralıların çevre illerdeki hastanelere naklini de gerçekleştiriyor.

Ekleme: 1.03.2023 - 12:50 Güncelleme: 1.03.2023 - 12:51 / Editör: Ozge Selin
Türk Silahlı Kuvvetleri deprem bölgesinde... 2 bin 100 saat uçuş ile 1500 tonun üzerinde malzeme taşındı
Kahramanmaraş merkezli depremler tüm yurdu yasa boğdu.

45 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği depremlerin ardından 11 ilde yaşam mücadelesi veriliyor.

Yaşanan depremlerin ardından depremzedelerin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

Afet bölgesi ilan edilen 11 ilde farklı yıkımlar yaşandı.

Bazı şehirler enkaza yığını olurken bazı kentlerde hayat normale döndü.

TSK deprem bölgesinde
Bunun yanı sıra afetin etkisinin devam ettiği kentlerde ilk andan itibaren vatandaşı yalnız bırakmayan Türk Silahlı Kuvvetleri personelleri yardıma devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri deprem bölgesinde... 2100 saat uçuş ile 1500 tonun üzerinde malzeme taşındı
70'e yakın helikopter görevlendirildi
Adana'daki İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nda 70'e yakın helikopterle görevlendirilen pilot, teknisyen ve personel, gerçekleştirilen uçuşlarla depremzedelere yardım ulaştırıyor.

Depremzedeleri hastaneye de taşıyor
Depremin ardından bölgenin en önemli insani yardım üslerinden biri olan Tanker Üs Komutanlığı'nda toplanan insani yardım malzemeleri, helikopterlerle depremden etkilenen bölgelere naklediliyor.

Yaralı depremzedelerden helikopterle sevk edilmesi uygun görülen hastalar, çevre illerdeki hastanelere götürülüyor.

2 bin 100 saat üzerinde uçuş yapıldı
Bölgelerde karşılaştıkları sis, kar ve rüzgar gibi olumsuz hava koşullarında dahi görevlerini yürüten tecrübeli pilotlar, şu ana kadar 2 bin 100 saatin üzerinde uçuş, 4 bin 200'den fazla sorti yaptı.

Terörle mücadele devam ediyor
İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı TSK Helikopter Koordinasyon Merkezi'nde görevli kara havacılık koordinasyon subayı Kara Pilot Albay Ali İhsan Akçay, ilk günden itibaren terörle mücadeleyi aksatmayacak şekilde helikopterlerin ve personelin Adana'da konuşlandırıldığını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri deprem bölgesinde... 2100 saat uçuş ile 1500 tonun üzerinde malzeme taşındı
"Deprem bölgesindeki ulaşabileceğimiz tüm noktalara ulaştık"
Helikopterlerle gün boyu uçuşlar gerçekleştirdiklerini belirten Akçay şu şekilde konuştu:

24 saat esasına göre gece ve gündüz deprem bölgesindeki ulaşabileceğimiz tüm noktalara ulaştık. Halen de devam ediyoruz.

Albay Akçay, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bütün gücüyle depremzedelere yardım etmek için çalıştığını dile getirdi.

"1500 tonun üzerinde malzeme ve yük taşıdık"
Herkesin yardımına koşmaya çalıştıklarını ifade eden Akçay, şunları kaydetti:

Bir nebze katkımız oluyorsa ne mutu bizlere. Türkiye çapında yaptığımız tüm görevlerden çok daha farklı bir görev bu.

Buradaki pilotlarımız, teknisyenlerimiz ve helikopterde görev alan tüm personel var gücüyle çalışıyor. Şimdiye kadar depremin ilk gününden itibaren 700'ün üzerinde hasta ve yaralı taşıdık.

4 binin üzerinde personel taşıdık ki bu personel AFAD personeli, kurtarma personeli, UMKE personeli. Toplam 1500 tonun üzerinde malzeme ve yük taşıdık; bunlar çadır başta olmak üzere kurtarma malzemeleri.

Gece ve gündüz tüm gün boyunca depremin ilk gününden beri uçuş faaliyetlerimiz bu şekilde devam ediyor.
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