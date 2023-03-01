SGK'dan EYT başvurularına ilişkin uyarı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), EYT başvurularıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Yürürlüğe girdikten sonra kurumumuzdan aylık talebinde bulunulması halinde aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacaktır." denildi.
SGK, EYT başvuruları için yasanın Resmi Gazete'de yayımlanması gerektiğini açıkladı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
'8.9.1999 öncesi ilk defa sigortalı olanların emekli aylığına hak kazanmasında yaş şartını kaldıran düzenleme TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiştir.
Söz konusu kanun henüz Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe girmediği halde çok sayıda vatandaşımız gerek e-Devlet gerekse
doğrudan başvuru yolu ile Kurumumuzdan aylık talebinde bulunmaktadır.
Konuya ilişkin kanun Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe girmeden yapılan bu taleplere istinaden Kurumumuzca aylık bağlama işlemi yapılması yasal olarak mümkün değildir.
Tüm süreçler tamamlanıp Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdikten sonra Kurumumuzdan aylık talebinde bulunulması halinde aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacaktır.'
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
'8.9.1999 öncesi ilk defa sigortalı olanların emekli aylığına hak kazanmasında yaş şartını kaldıran düzenleme TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiştir.
Söz konusu kanun henüz Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe girmediği halde çok sayıda vatandaşımız gerek e-Devlet gerekse
doğrudan başvuru yolu ile Kurumumuzdan aylık talebinde bulunmaktadır.
Konuya ilişkin kanun Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe girmeden yapılan bu taleplere istinaden Kurumumuzca aylık bağlama işlemi yapılması yasal olarak mümkün değildir.
Tüm süreçler tamamlanıp Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdikten sonra Kurumumuzdan aylık talebinde bulunulması halinde aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacaktır.'
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