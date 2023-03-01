KKTC’ye kaçan müteahhitten pişkin savunma! Yaptığı binanın yıkıldığını ve 100 kişinin öldüğünü 3 gün sonra öğrenmiş

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan ve yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybettiği Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Alpargün Apartmanı'nı inşa eden ve 'Taksirle öldürme ve yaralamaya neden olmak' suçundan 13 Şubat'ta tutuklanan müteahhit Hasan Alpargün'ün savcılık ifadesinde, 1994-1996 yılları arasında bitirdiği apartmanın 14 katlı, 29 daire ve 9 dükkandan oluştuğunu anlattı.İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Alpargün'ün, 'Söz konusu binada herhangi bir eksikliğimiz yoktur. Hatta betonların kontrolü için işçileri sürekli uyarıyordum. Ancak inşaatın başka işlerine koşturduğumuzdan zaman zaman ilgilenemediğimiz oluyordu. Önceden planlanan bir program dahilinde 6 Şubat'ta aile dostlarımızı ziyaret amaçlı oğlum ile birlikte Kıbrıs'a gittik. Depremde halihazırda devam eden inşaatlarımızın zarar görüp görmediğini kontrol ettik. Herhangi bir sıkıntı olmadığını görünce aynı gün yani 6 Şubat'ta Kıbrıs'a uçtuk. Yaklaşık 3 gün sonra söz konusu apartmanın yıkıldığını öğrendim. Oğlumu olayları öğrenmesi için hemen Türkiye'ye gönderdim. Kesinlikle kaçmak gibi bir niyetim yoktu' dediği öğrenildi.Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin avro ve 500 bin Türk lirasını Türkiye'den KKTC'ye transfer etmeye çalıştığı, Lefkoşa'da daire satın almak için girişimde bulunduğu iddia edilmişti.