İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği yeniden başlatıldı

Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle dün saat 10.27'den itibaren çift yönlü askıya alınan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, kuzey-güney yönünde yeniden başlatıldı.

Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle dün çift taraflı askıya alınan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, kuzey-güney yönünde yeniden başlatıldı.İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, görüş mesafesinin düşmesi dolayısıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından alınan kararla dün saat 10.27'den itibaren çift yönlü askıya alındı.Hava şartlarının normale dönmesinin ardından İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, saat 00.10 itibarıyla kuzey-güney yönlü yeniden açıldı.