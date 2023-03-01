Depremde yıkılan minare 3 katlı apartmanın üzerine tek parça şeklinde devrildi: Bina ikiye bölündü
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Fatih Mahallesi'ndeki Hacı Gani Diler Camisi'nin minaresi, 6 Şubat'ta saat 04.17'de meydana gelen ve merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 şiddetindeki depremde yıkıldı. Minare, cami yanındaki Has Apartmanı'nın üzerine devrildi. Apartmanın çatısı ve 3'üncü katında hasar oluştu.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Fatih Mahallesi'ndeki Hacı Gani Diler Camisi'nin minaresi, 6 Şubat'ta saat 04.17'de meydana gelen ve merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 şiddetindeki depremde yıkıldı.
Minare, cami yanındaki Has Apartmanı'nın üzerine devrildi. Apartmanın çatısı ve 3'üncü katında hasar oluştu.
Minare, cami yanındaki Has Apartmanı'nın üzerine devrildi. Apartmanın çatısı ve 3'üncü katında hasar oluştu.
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