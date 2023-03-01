Depremde yıkılan minare 3 katlı apartmanın üzerine tek parça şeklinde devrildi: Bina ikiye bölündü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Fatih Mahallesi'ndeki Hacı Gani Diler Camisi'nin minaresi, 6 Şubat'ta saat 04.17'de meydana gelen ve merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 şiddetindeki depremde yıkıldı. Minare, cami yanındaki Has Apartmanı'nın üzerine devrildi. Apartmanın çatısı ve 3'üncü katında hasar oluştu.