DEAŞ’a operasyon! Sözde üst düzey ismi yakalanıp tutuklandı

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ içerisinde sözde “Kadılık” görevinde bulunmuş olan, terör örgütü DEAŞ’ın üst düzey ismi yakalandı ve tutuklandı.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) deşifrelerinin ardından düzenlendi. 2014-2018 yılları arasında Telabyad, Münbiç ve Rakka'da terör örgütü DEAŞ içerisinde sözde 'Kadılık' görevi yürüten ve yine terör örgütü DEAŞ içerisinde üst düzey görevlerde bulunan 'Abu Huzeyfe' kod adlı M.M.B. isimli terörist, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.