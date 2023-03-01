1 Mart hava durumu: O illerde toz taşınımı ve yağış etkili! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile İzmir, Manisa, Kütahya, Afyonkarahisar, Giresun ve Trabzon çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Batı kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre batı kesimlerde toz taşınımı görülecek, İzmir, Manisa, Kütahya, Afyonkarahisar, Giresun ve Trabzon'da ise yağış etkili olacak.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.EDİRNE 6°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL 8°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKIRKLARELİ 5°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKOCAELİ 11°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, İzmir, Manisa, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 7°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıDENİZLİ 11°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlıİzmir 13°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlıMUĞLA 10°C, 22°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ADANA 11°C, 27°CParçalı ve az bulutluANTALYA 15°C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutluHATAY 12°C, 25°CParçalı ve az bulutluK.MARAŞ 8°C, 23°CParçalı ve az bulutluParçalı, batısının yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeybatı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin kuzeybatı kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.ANKARA 9°C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıESKİŞEHİR 9°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKONYA 8°C, 21°CParçalı, yer yer çok bulutluSİVAS 1°C, 14°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU 9°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıDÜZCE 11°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKASTAMONU 6°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıZONGULDAK 10°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun ve Trabzon çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.AMASYA 9°C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bugün sağanak yağışlıSAMSUN 9°C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bugün sağanak yağışlıTOKAT 7°C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bugün sağanak yağışlıTRABZON 11°C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bugün sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.ELAZIĞ 3°C, 17°CParçalı ve az bulutluERZURUM -5°C, 6°CParçalı ve az bulutluKARS -5°C, 9°CParçalı ve az bulutluMALATYA 3°C, 18°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ADIYAMAN 7°C, 20°CParçalı ve az bulutluDİYARBAKIR 2°C, 20°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP 8°C, 23°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA 10°C, 24°CParçalı ve az bulutlu