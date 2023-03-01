1 Mart hava durumu: O illerde toz taşınımı ve yağış etkili! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 1 Mart hava durumu tahminleri açıklandı. Sıcaklıklar kuzey kıyı kesimlerde mevsim normalleri civarında diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyrederken, toz taşınımı ve yağış uyarısı geldi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il 1 Mart hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile İzmir, Manisa, Kütahya, Afyonkarahisar, Giresun ve Trabzon çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Batı kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre batı kesimlerde toz taşınımı görülecek, İzmir, Manisa, Kütahya, Afyonkarahisar, Giresun ve Trabzon'da ise yağış etkili olacak.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 8°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 11°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Manisa, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 7°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ 11°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
İzmir 13°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
MUĞLA 10°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 15°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
HATAY 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
K.MARAŞ 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeybatı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin kuzeybatı kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA 9°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KONYA 8°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİVAS 1°C, 14°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE 11°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU 6°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ZONGULDAK 10°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun ve Trabzon çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA 9°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün sağanak yağışlı
SAMSUN 9°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün sağanak yağışlı
TOKAT 7°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün sağanak yağışlı
TRABZON 11°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM -5°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -5°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 3°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADIYAMAN 7°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR 2°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
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