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Depremzedeleri Mersin’e götüren taksi kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı

Deprem bölgesi Kahramanmaraş’tan Mersin’e doğru giden ailenin içerisinde bulunduğu taksinin kaza yapması neticesinde 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ekleme: 9.02.2023 - 10:56 Güncelleme: 9.02.2023 - 11:07 / Editör: Ozge Selin
Depremzedeleri Mersin’e götüren taksi kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük depremde evleri hasar gören aynı aileden 4 kişi, B.T.'nin sürücülüğünü yaptığı 33 T 0079 plakalı taksi ile Mersin'e doğru giderken, araç otoyol Adana-Tarsus mevkii Doğan Tesisleri'ni 300 metre geçtikten sonra henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı.

Kaza anında yoldan da çıkan araç, çamlık alanda ağaçlara çarparak durdu.

Bölgede bulunan diğer vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, emniyet ve Mersin Büyükşehir itfaiye arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Depremzedeleri Mersin’e götüren taksi kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı

3 kişi yaralandı

Ekiplerin yaptığı müdahale ile araç içerisinden sürücü B.T. ile yolculardan İrfan Taşan ile Hasan Taşan yaralandı.

2 kişi hayatını kaybetti

Araç içerisinde bulunan 82 yaşındaki Fatma Taşan ile 97 yaşındaki İbrahim Taşan ise olay yerinde hayatlarını kaybetti.

Yaralı 3 kişi, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama-kurtarma ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Soruşturma sürüyor

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Depremzedeleri Mersin’e götüren taksi kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı
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