Depremzedeleri Mersin’e götüren taksi kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük depremde evleri hasar gören aynı aileden 4 kişi, B.T.'nin sürücülüğünü yaptığı 33 T 0079 plakalı taksi ile Mersin'e doğru giderken, araç otoyol Adana-Tarsus mevkii Doğan Tesisleri'ni 300 metre geçtikten sonra henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı.Kaza anında yoldan da çıkan araç, çamlık alanda ağaçlara çarparak durdu.Bölgede bulunan diğer vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, emniyet ve Mersin Büyükşehir itfaiye arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yaptığı müdahale ile araç içerisinden sürücü B.T. ile yolculardan İrfan Taşan ile Hasan Taşan yaralandı.Araç içerisinde bulunan 82 yaşındaki Fatma Taşan ile 97 yaşındaki İbrahim Taşan ise olay yerinde hayatlarını kaybetti.Yaralı 3 kişi, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama-kurtarma ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.