Karadeniz'den deprem bölgesine yardım seferberliği .

Trabzon'da vatandaşlar yardım kampanyasına yoğun ilgi gösterdi. Valilik koordinasyonunda Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde oluşturulan 'Deprem Yardımları Toplama ve Koordinasyon Merkezi'ne vatandaşlar yardım ulaştırdı.Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Ali Tekataş, AA muhabirine, vatandaşların akın akın yardım getirdiğini söyledi.Deprem bölgesinde özellikle ısınma problemi olduğunu belirten Tekataş, vatandaşlardan tüplü ısıtıcı, kişisel temizlik ve hijyen malzemesi yardımında bulunmalarını istedi.İl genelindeki yardımların toplandığı Yalıncak Mahallesi'ndeki Devlet Malzeme Ofisi'nde görevlilerce tırlara yüklenmesine devam ediliyor.İl Sağlık Müdürü Hakan Usta ise gün içinde deprem bölgesine sedye, tekerlekli sandalye ve ilaç yardımı göndereceklerini söyledi.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ise Adıyaman'daki kurtarma çalışmalarına katılan İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin 7 kişiyi göçük altından sağ olarak kurtardığı belirtildi.Ayrıca, çadır, yüzlerce kilo köfte, mangal ve 20 bin ekmeğin afet bölgesine gönderildiği, burada belediye personeli tarafından pişirilerek depremzedelere ikram edileceği kaydedildi.Rize'de vatandaşların, Valilik koordinasyonunda il merkezinde oluşturulan 4 noktaya ulaştırdığı yardımlar, gönüllüler tarafından paketlendi.Malzemeler, ihtiyaç duyulan illere doğru yola çıkmak üzere kamyon ve tırlara yüklendi. Su yüklü 5 tır ve 15 kamyon ile ekmek yüklü 2 tır bölgeye sevk edildi.Odun yüklü 12 tır ise gün içinde bölgeye hareket edecek.Merkezdeki çalışmaları inceleyen Vali Kemal Çeber, bir süre eşyaların sınıflandırılmasına yardım etti.Çeber, vatandaşlara, ilk etapta gıda, battaniye, ısıtıcı ve çadır desteği sağlamaları çağrısında bulundu.Depremin ilk anından itibaren destek verenlere teşekkür eden Çeber, kurye firmalarının bir çoğunun da yardımları ücretsiz deprem bölgesine taşıdığını vurguladı.Yardım merkezine çok sayıda battaniye getiren Mustafa Genç ise ellerinden gelen her türlü desteği vermek için seferber olduklarını söyledi.Bayburt'ta da vatandaşlar kampanyaya desteklerini sürdürdü.Ekipler gıda, battaniye, elektrikli soba, mama ve çocuk bezinin de yer aldığı malzemeleri 15 kamyona yükledi.Valilik önünden yardım konvoyunu deprem bölgesine uğurlayan Vali Cüneyt Epcim, yaşanan acının üstesinden milletin birlik ve beraberlikle geleceğini söyledi.Epcim, dünden beri deprem bölgesine her türlü desteği sağlamaya çalıştıklarını aktararak, 'Bugün de 15 kamyonun yer aldığı yardım konvoyunu deprem sahasına gönderiyoruz, yolları açık olsun.' dedi.Giresunlular yardım kampanyasına yoğun ilgi gösterdi. Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 3 tırın yardımları depremzedelere ulaştırmak üzere bölgeye hareket ettiğini, gün içinde 3 tırın daha yola çıkacağını ifade etti.Şenlikoğlu, 10 kişilik arama kurtarma ekibi ile iş makinelerini de bölgeye sevk ettiklerini belirterek, 'Halkımız gönülden ciddi destek veriyor. Giresun halkına teşekkür ediyorum. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. İnşallah el birliğiyle birlikte bu işin üstesinden geleceğiz.' diye konuştu.Ordu'da da depremzedeler için yürütülen yardım kampanyası devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi hizmet binası girişinde oluşturulan yardım noktasında, vatandaşların getirdiği eşyalar teslim alındı. Bazı çocukların da aileleriyle yardım kolisi getirdiği görüldü.Eşyaların yüklendiği 6 tır bölgeye hareket etti.Arkadaşlar arasında topladıkları parayla alınan malzemeleri merkeze getiren Enis Erarslan, 'Elimizden geldiğince bir şeyler getirmeye çalıştık. İnsanlarımız büyük çaba gösterdi. Hepsine teşekkür ediyorum.' dedi.53 yaşındaki Nazel Aşçı ise deprem sonrası çok üzüldüğünü dile getirerek, 'Rabbim onların, bizlerin yardımcısı olsun. Bizim de evlatlarımız var. Çok duygulandım, sabaha kadar dua ettim. Battaniye, yorgan, seccade, kıyafet ve gıda getirdim. Allah kabul etsin.' diye konuştu.Artvin'de vatandaşlar yardımlarını üç noktadaki merkezlere ulaştırdı. Malzemeler, 112 Acil Çağrı Merkezinde kontrollerden geçirilip ayrıştırılarak tırlara yüklendi.Su, yatak ve battaniye yüklü 2 tır deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı. Görevliler, diğer malzemeleri ayrıştırmaya ve tırlara yüklemeye devam ediyor.Vali Yılmaz Doruk, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde oluşturulan, Deprem Yardımları Toplama ve Koordinasyon Merkezi'ndeki çalışmaları inceledi.Doruk, yapılan yardım duyurularına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, 'Artvin'imizin duyarlı vatandaşları adeta seferber oldu. Desteklerini esirgemeyen tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.Gümüşhane'de de vatandaşlar yardımlarını sürdürdü. Valilik koordinesinde oluşturulan merkeze getirilen gıda, battaniye ve çadırın yüklendiği 10 tır ve 4 kamyon, yardımları depremzedelere ulaştırmak üzere yola çıktı.