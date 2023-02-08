Kahramanmaraş’ta inanılmaz görüntü: Deprem rayların yönünü değiştirdi!

Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sallandı.Depremin şiddeti nedeniyle ilk gün Hatay'daki Kırıkhan-Reyhanlı arasındaki yolda çökme yaşanmıştı.Ayrıca Gaziantep Adana yolu ile Hatay Havalimanı'ndaki pist de yarılmıştı. Deprem bölgesinde bugün çekilen bir kare ise facianın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.Kahramanmaraş Şekeroba'da çekilen görüntüde rayların yerinden oynadığı gözlendi. İtalyan Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nün başkanı Carlo Doglioni, yaşanan faciayla ilgili 'Türkiye 3 metre hareket etti' demişti.