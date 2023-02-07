Merdan Yanardağ ve Enver Aysever hakkında soruşturma başlatıldı

Depremin ikinci gününe girildi.Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 şiddetli deprem, 10 ilde büyük yıkıma neden oldu.Devletin tüm kurumları bilançonun giderek ağırlaştığı kentlere ilk andan itibaren seferber oldu.Enkaz altındaki vatandaşlar için kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.36 saat geride kalırken, mucizevi kurtuluşlar da yüreklere su serpiyor.Öte yandan sosyal medyada, arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin asılsız iddialar da yer alıyor.Muhalif yayın mecralarında yapılan eleştirilerle, çalışmalara gölge düşürül çalışılıyor.Bunlardan biri de TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ oldu.Binlerce insanın hayatını kaybettiği, on binlerce insanın yaralandığı depremi siyasi malzemeye dönüştüren Yanardağ, depremi siyasete bağlayarak, "Bunları hep söyledik. Buralar dindar bölgeler. İnsanlar bile bile bu gerici partilere oy vermeye devam ettiler. Hangi gerekçeyle cezalandırmış olabilir ki Tanrı?" ifadeleri kullandı.Öte yandan bir diğer isim de Enver Aysever'di...Yaptığı yayına katılan Ahmet Ercan ile depreme ilişkin konuşan Aysever, "Deprem takdiri ilahi değil, takdiri siyasidir." yorumunda bulundu.Bunun üzerine iki ismin açıklamaları sosyal medyada büyük tepki çekti.Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek, Aysever ve Yanardağ hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan soruşturma başlattı.