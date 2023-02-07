Kahramanmaraş’ta yürek burkan haber: Bir aile yok oldu
2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle mahsur kaldıkları Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye getirilen ve Kahramanmaraş’ta yaşamlarını sürdürmeye başlayan aile, yok oldu. Aileden geriye beşizlerden bir bebek kaldı.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki ayrı deprem 10 ilde yıkıma yol açtı.
Depremin etkili olduğu illerden olan Hatay'da binlerce bina yıkılırken, çok sayıda kişi de enkaz atında kaldı.
Beşizlerden sadece 1'i hayatta kaldı
Devletin tüm organları arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, yürekleri parçalayan bir haber geldi.
2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle 3'ü erkek 2'si kız beşiz çocuklarıyla Suudi Arabistan'da mahsur kalan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Türkiye'ye getirilen Huyluoğlu Ailesi'nden Hüseyin Huyluoğlu, eşi Merve Huyluoğlu ve beşiz bebeklerinden 4'ünün cansız bedeni enkazdan çıkartıldı.
Çalıştığı şirket acı haberi verdi
Acı haberi, Hüseyin Huyluoğlu'nun çalıştığı şirket duyurdu.
Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
'Mekke rehberimiz Hüseyin Huyluoğlu, Hatay depreminde ailesi ile birlikte vefat etmiştir. Sadece oğlu Muhammed kurtulmuştur. Rabbim mekanlarını cennet eylesin, Rabbim ailesine sabır versin.'
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