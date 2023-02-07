Kahramanmaraş’ta yürek burkan haber: Bir aile yok oldu

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki ayrı deprem 10 ilde yıkıma yol açtı.Depremin etkili olduğu illerden olan Hatay'da binlerce bina yıkılırken, çok sayıda kişi de enkaz atında kaldı.Devletin tüm organları arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, yürekleri parçalayan bir haber geldi.2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle 3'ü erkek 2'si kız beşiz çocuklarıyla Suudi Arabistan'da mahsur kalan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Türkiye'ye getirilen Huyluoğlu Ailesi'nden Hüseyin Huyluoğlu, eşi Merve Huyluoğlu ve beşiz bebeklerinden 4'ünün cansız bedeni enkazdan çıkartıldı.Acı haberi, Hüseyin Huyluoğlu'nun çalıştığı şirket duyurdu.Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:'Mekke rehberimiz Hüseyin Huyluoğlu, Hatay depreminde ailesi ile birlikte vefat etmiştir. Sadece oğlu Muhammed kurtulmuştur. Rabbim mekanlarını cennet eylesin, Rabbim ailesine sabır versin.'