İskenderun Limanı'nda yangın
Hatay İskenderun Limanı'nda çıkan yangın devam ediyor.
Hatay'ın İskenderun Limanı'nda dün depremin ardından devrilen konteynerlerde çıkan yangın henüz tamamen söndürülemedi.
Olay yerinden duman ve alevler yükseliyor.
Yangının çıkış nedeni tam belli değil
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sırasında dün henüz belirlenemeyen nedenle konteynerlerde çıkan yangın gece boyunca devam etti.
Dumanlar geniş bir bölgeden seçiliyor
Çevreye yayılması nedeniyle büyüyen yangından yükselen dumanlar, İskenderun ilçesinin birçok noktasından görülüyor.
TCSG Yaşam gemisi söndürme çalışmalarına destek veriyor
TCSG Yaşam gemisinin de destek verdiği ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Olay yerinden duman ve alevler yükseliyor.
Yangının çıkış nedeni tam belli değil
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sırasında dün henüz belirlenemeyen nedenle konteynerlerde çıkan yangın gece boyunca devam etti.
Dumanlar geniş bir bölgeden seçiliyor
Çevreye yayılması nedeniyle büyüyen yangından yükselen dumanlar, İskenderun ilçesinin birçok noktasından görülüyor.
TCSG Yaşam gemisi söndürme çalışmalarına destek veriyor
TCSG Yaşam gemisinin de destek verdiği ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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