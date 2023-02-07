Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Deprem bölgesinde bin 275 psikososyal destek personelimiz mevcut

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Depremin getirdiği yaraları birlikte sarmaya devam ediyoruz. Adana'da 120, Adıyaman'da 50, Diyarbakır'da 129, Gaziantep'te 251, Hatay'da 175, Kahramanmaraş'ta 310, Malatya'da 59, Osmaniye'de 49, Şanlıurfa'da 92, Kilis'te 40 olmak üzere toplam bin 275 psikososyal destek personelimiz 227 araçla saha çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızda görevli 358 personelimiz ayni yardımların dağıtımı için koordinasyonu sağlamakta ve arama kurtarma çalışmalarına destek vermektedir. Tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız' ifadelerine yer verildi.