Türkiye yas tutarken onlar depremde bile İslam düşmanlığı yaptı

CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Enver Aysever ve deprem uzmanı Ahmet Ercan, Güneydoğu'da birçok ilde meydana gelen yıkıcı depremin yalnızca Müslüman ülkelerde yaşandığını bunun da sebebinin ‘Siyasal İslam' olduğunu söyledi.Aysever ve Ercan'ın bu sözleri provokatörleri aratmadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde yıkıcı etkisini gösteren deprem sonrası yüzlerce vatandaşımız hayatını kaybederken binlercesi de yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları enkaz altında kalan ve yardım bekleyenler için ekipler tarafından sürdürülüyor. Türkiye kenetlenip afetzedeler için seferber olurken, provokatörleri aratmayan gazeteci Enver Aysever ve deprem uzmanı Ahmet Ercan İslam düşmanlığı yaptı. Ahmet Ercan, “Depremde en çok yıkım yaşayan ülkeleri sayacağım, bunların ortak yönünü siz söyleyeceksiniz. Endonezya, Bangladeş, Hindistan'ın kuzeyi, Afganistan, Pakistan, İran ve Türkiye.” ifadelerini kullandıktan sonra Enver Aysever de “Siyasal İslam” sözleri ile cevap verdi. Ercan, Aysever'i onaylayarak ve vatandaşlar için seferber olan devlet kurumlarını görmezden gelerek “Bütün televizyon kanallarında, 'Deprem ilahidir, Allah korusun, yapacak bir şey yok sözleri' söyleniyor. Deprem takdiri siyasidir.” dedi.