AFAD'dan deprem sonrası kritik uyarı! Hayati durumlar dışında...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ta geçekleşen ve çevre illerde de hissedilen 7.4'lük deprem sonrası kritik uyarıda bulundu. AFAD'tan yapılan açıklamada; "Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önemdedir. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının!" ifadelerine yer verildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ta geçekleşen ve çevre illerde de hissedilen 7.4'lük deprem sonrası kritik uyarıda bulundu. AFAD'dan yapılan açıklamada; "Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önemdedir. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının!" ifadelerine yer verildi.AFAD'DAN YAPILAN AÇIKLAMAAfet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önemdedir.Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız.Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının!