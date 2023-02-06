  • USD: 18,79 - 18,83
  • EURO: 20,52 - 20,55
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

7,4'lük deprem sonrası AFAD'tan yeni açıklama: En büyüğü 6,6 olmak üzere 50 artçı meydana geldi

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, artçıların sürdüğünü şimdiye kadar bölgede en büyüğü 6,6 olmak üzere 50 artçı deprem meydana geldiğini belirterek, vatandaşlardan binalardan uzak durmaları yönünde çağrıda bulundu.

7,4'lük deprem sonrası AFAD'tan yeni açıklama: En büyüğü 6,6 olmak üzere 50 artçı meydana geldi
Ekleme: 6.02.2023 - 09:03 Güncelleme: 6.02.2023 - 09:04 / Editör: Ozge Selin
7,4'lük deprem sonrası AFAD'tan yeni açıklama: En büyüğü 6,6 olmak üzere 50 artçı meydana geldi
AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin 'Şu anki tablo sanki Elazığ depreminden daha güney batıya doğru kırılmayan kesimin kırıldığını gösteriyor.' dedi.

Tatar, Kahramanmaraş Pazarcık'ta yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Depremin oldukça sığ olduğunu ve çok geniş bir coğrafyada hissedildiğini aktaran Tatar,'Merkez üssü Pazarcık-Kahramanmaraş olmakla birlikte Maraş'ın dışında civar illerde özellikle Gaziantep, Elazığ, Diyarbakır, Malatya, Adana, Sivas, Niğde, Kayseri gibi çok geniş bir coğrafyada deprem hissedildi.' dedi.

Depremin ardından yıkıcı boyutta artçı sarsıntıların da meydana geldiğini belirten Tatar, artçı sarsıntıların büyüklüklerinin 6'nın üzerine yükseldiğini vurguladı. Şu ana kadarki en büyük artçı sarsıntının büyüklüğünün 6,6 olduğunu söyleyen Tatar, şunları kaydetti:
'5 ve 4'ün üzerinde farklı sayılarda artçı sarsıntılar var. Çok geniş bir coğrafyaya yayılan bir deprem. Malatya'dan İskenderun'a, Hatay'a kadar uzanan bir hat boyunca Doğu Anadolu fay zonu üzerinde bir kırılmanın gerçekleştiğini ve bunun sonucunda 7,4 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini söyleyebiliriz. Özellikle hasarlı binalar var çok sayıda. Vatandaşlarımızın ilerleyen saatlerde 6'nın üzerinde artçı sarsıntılarında olduğunu düşünürsek bu binalardan uzak durmaları son derece önem taşıyor.'

AFAD tüm ekipleriyle bölgeye intikal etti
AFAD'ın tüm arama kurtarma ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini dile getiren Tatar, 'Şu anki tablo 24 Ocak 2020'de Elazığ depreminin oluşturduğu yani kırıldığı noktaya kadar devam ediyor. Şu anki tablo sanki Elazığ depreminden daha güney batıya doğru kırılmayan kesimin kırıldığını gösteriyor. Deprem danışma kurulu üyelerimiz, üniversiteden öğretim üyeleri bölgeye gidiyor. Bölgede yapacakları çalışma sonrasında çok daha net bir tabloyu ortaya koyabileceğiz.' dedi.

Depremin olduğu saatten bu yana devletin tüm organlarının teyakkuz halinde olduğunu belirten Tatar, 'Çok kısa sürede durum değerlendirmesinden sonra Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla bakanlarımız şu anda bölgeye intikal etmiş durumdalar. Bunun dışında AFAD, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında bütün paydaşlarıyla, tüm kurumlarıyla şu anda teyakkuz halinde. Bir yandan arama kurtarma faaliyetleri yürütülürken diğer yandan da bölgeden gelen bilgiler toplanmaya çalışılıyor.' ifadelerini kullandı.AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar açıklama yaptı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Hulusi Akar: Şehitlerimiz var
Türkiye'yi yasa boğan deprem dünyanın manşetlerinde! Hepsi tek bir noktaya dikkat çekti
Bakan Dönmez son durumu paylaştı: Elektrik ve doğal gaz hatlarında hasar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan AFAD Başkanlığı'nda
Putin’den Erdoğan’a yardım teklifi!
AK Partili Milletvekili ve ailesi enkaz altında kaldı
Kahramanmaraş depremi sonrası Fuat Oktay'dan ilk açıklama! 300'e yakın vefat eden 2 bin 500'e yakın yaralı...
MSB, Kahramanmaraş depremiyle ilgili açıklama yaptı
Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Malatya'dan peş peşe acı haberler: Can kaybı artıyor
BOTAŞ'tan son dakika açıklamalar: Gaz akışı durduruldu!
Kahramanmaraş’ta deprem sonrası Türkiye’ye destek mesajları! Uluslararası yardım açıklamaları birbiri ardına geliyor
Suriye Sağlık Bakanlığı: Depremde 237 kişi hayatını kaybetti
Türkiye 7.4'lük depremle sarsıldı! Diyarbakır'da acı bekleyiş: Kardeşim tepki veriyor, sesi geliyor!
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun: Sayı vermemiz mümkün değil, durum ciddi
Prof. Ahmet Ercan yanıtladı: Maraş'taki deprem, İstanbul'u tetikler mi?
Gaziantep Valisi Davut Gül: 531 göçük oluştu
Kahramanmaraş'ta 7.4'lük deprem! AK Partili Hüseyin Yayman: İki abim, eşleri, ablam, eniştem, çocukları enkazın altında
Deprem bölgesi için iki hayati çağrı: Telefon ve araçları kullanmayın
Deprem sonrası Malatya'dan ilk görüntüler
Türkiye seferber oldu! Arama kurtarma ekipleri deprem bölgelerine gönderiliyor
Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler

Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler

Kahramanmaraş depremi sonrası kurtarma çalışmaları zorlu hava koşullarında sürüyor! Meteoroloji il il hava durumunu açıkladı

Kahramanmaraş depremi sonrası kurtarma çalışmaları zorlu hava koşullarında sürüyor! Meteoroloji il il hava durumunu açıkladı

Kandilli'den açıklama: 17 Ağustos'tan sonraki en büyük deprem

Kandilli'den açıklama: 17 Ağustos'tan sonraki en büyük deprem

Meteoroloji'den deprem bölgesi için sarı ve turuncu kodlu kar uyarısı!

Meteoroloji'den deprem bölgesi için sarı ve turuncu kodlu kar uyarısı!

WhatsApp'a yeni özellikler geliyor

WhatsApp'a yeni özellikler geliyor

Diyarbakır'da bir kuzu 6 bacaklı doğdu

Diyarbakır'da bir kuzu 6 bacaklı doğdu