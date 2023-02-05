TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan konsolosluk kapatan ülkelere tepki: Türkiye'ye karşı bir operasyon var...

TBMM Başkanı Şentop, Tokat'taki temasları kapsamında Vali Numan Hatipoğlu'nu ziyaret etti.Ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, bazı konsolosluk birimlerinin kapatılmasıyla ilgili soru üzerine, 'Bunların Türkiye'ye karşı bir operasyon olduğu kanaatindeyim.' ifadelerini kullandı.Ortada mantıksız bir durum olduğunu dile getiren Şentop, şöyle devam etti:'Bir kere açıklama yapıyorlar. Kendi vatandaşlarını ikaz ediyorlar. Bu ülkelerin kendi vatandaşları dışındaki insanlar insan değil mi yani? Bunlar eğer bir güvenlik sorunu, gerçekten sahici olarak bir güvenlik sorunu görüyorlarsa, ellerinde somut bilgiler varsa niye sadece kendi vatandaşlarını ikaz ediyorlar? Diğer bütün vatandaşları, bu ülkede yaşayan herkesi ikaz etmeleri lazım. Yani ellerindeki bilgi neyse bunu Türkiye'nin yetkili makamlarıyla paylaşmaları lazım. Bunlar gerçek, güvenilir bilgilerse. Fakat böyle değil. Bunlar sadece kendi vatandaşlarını ikaz edip güya, daha sonra da işte işleri, faaliyetleri durduracak adımlar atıyorlar. Böylece Türkiye'de bir güvensizlik ortamı kendilerince bilhassa İstanbul'da uyandırmaya çalışıyorlar. Artık bu numaraları, bu tür hamleleri, planları, hesapları biz biliyoruz, görüyoruz. Kendi itibarlarını etkileyecek, kendi güvenilirliklerini sarsacak işlere bunlar dönüştü artık. Türkiye bu tür hamlelerle, bu tür operasyonlarla zarar görecek bir ülke değil artık. Bunu herkesin bilmesi lazım. Eğer samimiyseler, sade kendi vatandaşlarını değil herkesi ikaz etmeliler ve ellerinde ne varsa bunu Türkiye'de devletimizin yetkili makamlarıyla paylaşmaları gerekir. Böyle yapmadıkları için demek ki biz şöyle düşünüyoruz, ellerinde ciddi bir şey yok, olsa paylaşırlar. Paylaşmadıkları için yok. Sadece kendi vatandaşlarını ikaz ettikleri için de bunu Türkiye'ye karşı bir operasyon, bir itimatsızlık, güvensizlik havası oluşturmak için yapılmış bir eylem olarak görüyoruz. Ayıp ediyorlar. Bu şekilde bir itibarlı bir devlet işi değil bu.'Seçim yaklaştıkça Batı medyasında Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine haberler yapıldığıyla ilgili soru üzerine ise Şentop, 'Türkiye yirmi yıldan beri, Türkiye'nin en büyük kazanımı bu, artık dışarıdan kumandayla, operasyonlarla siyasi hayatına yön verilen bir ülke olmaktan çıkmıştır. Zaten bunu beceremedikleri, başaramadıkları için 15 Temmuz 2016'da hain darbe teşebbüsünün arkasında durdular. ' diye konuştu.TBMM Başkanı Şentop, sözlerini şöyle tamamladı:'O gece hatırlayacaksınız, tablo onlara göre netleşene kadar bir açıklama yapmadılar. 'Taraflara itidal tavsiye ediyoruz' açıklaması Amerika Birleşik Devletleri'nin en üst yöneticisinin ağzından yapılmış bir açıklamaydı. Ne tarafı? Anayasal düzen var bir tarafta, halkın oylarıyla seçilmiş anayasal bir yönetim var, bir de ona karşı harekete geçen bir eşkıya örgütü, çetesi var. Böyle iki taraf varmış gibi nasıl bir açıklama yapabiliyorsunuz? Şimdi beklentileri oydu ve son hamleleri oydu. Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin devlete, anayasal düzene sahip çıkmasıyla beraber bu operasyon önlenmiştir. yapanlar da alaşağı edilmişlerdir. Türkiye dışarıdan alınan kararlarla, yapılan planlarla siyasetine, istikametine yön verilecek bir ülke değildir artık. Milletimizdir bu konuda karar verici olan. İşte seçime de gidilecek. Milletimiz ne derse o olur Türkiye'de. Ama milletimiz de bu tür hain niyetlerin planların, operasyonların, iş birliklerinin farkındadır.'