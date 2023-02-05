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Ataşehir Belediyesi’nde yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme!

Ataşehir Belediyesi’ndeki iki farklı ihalede haksız kazanç sağlanarak belediyede kamu zararı oluşturulduğunun tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınmalarının ardından adliyeye getirilen şüphelilerden 6’sı savcılık tarafından serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerdense 5’i hakkında ev hapsi kararı verilirken 15 şüpheli de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ekleme: 5.02.2023 - 15:23 Güncelleme: 5.02.2023 - 15:24 / Editör: Ozge Selin
Ataşehir Belediyesi’nde yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme!
Ataşehir Belediyesi ile bir büro mobilya şirketi arasında yapılan 2013 yılındaki ihalede, belediyenin büro malzemeleri alımı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı, birçok ihaleyi firmanın kendisinin aldığı, usulsüz işler ve fatura usulsüzlüğü için matrah artırımı gibi işler yaparak kendini temiz göstermeye çalıştığı belirlenmiş, firmanın toplamda 5 farklı ihaleden güncel değeri hesaplanmamış haliyle 2 milyon lira kazanç elde edildiği ortaya çıkmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Belediyedeki bu usulsüzlüklerin tespit edilmesinin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada aralarında belediye başkanlarının da bulunduğu 30 şüphelinin gözaltına alınması için operasyon yapılmış, Ataşehir Belediye Başkan yardımcıları Sadık K. ve Orhan Ç., ile o dönem Ataşehir Belediyesi'nden mimar olan şu an ise Kadıköy Belediye Başkan yardımcılığı yapan Gül C.'nin de aralarında olduğu 28 kişi gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANAN ŞÜPHELİ OLMADI

Gözaltına alınan şüphelilerden 26'sı emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılık işlemlerinin ardından 6 şüpheli savcılıktan serbest bırakıldı. Diğer 5 şüpheli hakkında İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nce ev hapsi kararı verilirken 15 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
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