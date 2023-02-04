THY İstanbul Havalimanı'ndan 238 seferini iptal etti

Türk Hava Yolları, İstanbul'da etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan 5 ve 6 Şubat tarihlerinde toplam 238 seferini iptal etti.

THY Basın Müşavirliği'den yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları dolayısıyla İstanbul kalkışlı ve varışlı toplam 238 uçuşun iptal edildiği duyuruldu.Açıklamada, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereği, İstanbul Havalimanı'nda 5 ve 6 Şubat tarihlerinde sefer iptalleri olduğu belirtilerek,'İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı, 238 sefer iptali yapılmıştır. Bunların 72'si iç hat, 166'sı dış hat seferidir. Operasyon gereği, iptal sayılarının artması muhtemeldir. Misafirlerimiz uçuşlarıyla ilgili güncel bilgiye, uçuş sorgulama ekranlarımız üzerinden uçuş numarasını ve parkur bilgilerini girerek ulaşabilirler' ifadelerine yer verildi.