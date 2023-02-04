Çanakkale-Bursa karayolunda katliam gibi kaza: 5 ölü

Çanakkale istikametinden Bursa yönüne seyreden Şuayip Giren'in (25) sürücüsü olduğu otomobil Karacabey ilçesi Tophisar mahallesi mevkiinde havanın da yağmurlu olmasının etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.Kontrolden çıkan otomobil sürücüsü aracını orta refüje düşürdükten sonra savrularak karşı yönden Tophisar mahallesine dönüş yapmayı bekleyen İsmail A'nın kullandığı kamyona çarptı.Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken araçta sıkışan yaralılar Karacabey itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.Araçta sıkışan; Şerife Mert (36), Hacer Mert (32), Eşref Giren (61), Hatice Giren (57) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.Kazada yaralı olarak Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 5 yaşındaki Yavuz Selim Mert ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kazada yaşamını yitirenler Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı.