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Ankara kara teslim: CHP'li Yavaş yönetimi sınıfta kaldı Bakan Soylu inceleme yaptı

Ankara'da gündüz aralıklarla yağan kar, akşam saatlerinden itibaren etkisini yoğun bir şekilde artırdı. Şiddetli kar yağışı tüm kenti etkisi altına alırken sürücüler çalışma yapılmayan yollarda zor anlar yaşadı. Gündüz aralıklarla yağmasına rağmen önlem almada geç kalan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri sınıfta kaldı. Şiddetli yağış sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatılırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yoğun kar yağışının etkili olduğu başkentte yürütülen çalışmaları inceledi.

Ankara kara teslim: CHP'li Yavaş yönetimi sınıfta kaldı Bakan Soylu inceleme yaptı
Ekleme: 4.02.2023 - 10:25 Güncelleme: 4.02.2023 - 10:28 / Editör: Ozge Selin
Ankara kara teslim: CHP'li Yavaş yönetimi sınıfta kaldı Bakan Soylu inceleme yaptı
Şiddetli kar ve buzlanma uyarılarının ardından Ankara'da beklenen yağış dün akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Kar önlemlerinin ve tuzlama çalışmalarının yetersiz olduğu CHP'li belediye sürücüleri isyan ettirdi.

Bazı yollar tuzlama çalışması yapılması yerine trafiğe kapatılırken vatandaşlar CHP'li Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.

Ankara kara teslim: CHP'li Yavaş yönetimi sınıfta kaldı Bakan Soylu inceleme yaptı

CHP'Lİ MANSUR YAVAŞ YÖNETİMİ SINIFTA KALDI
Günler öncesinden uyarılmasına rağmen önlem almada geç kalan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, Ankaralılar sitemde bulundu. Kar küreme araçlarının zamanında çalışmaması nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşlar sosyal medyadan isyan etti.

TIPKI İMAMOĞLU GİBİ
Geçtiğimiz sene İstanbul'da meteorolojinin günler öncesinden uyarısını yaptığı yoğun kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırmış bu tabloya CHP'li İBB çaresiz kalmıştı.

Tuzlama çalışmalarının yetersiz kaldığı bölgelerde bazı araçları vatandaşlar itmek zorunda kalmıştı.İETT otobüsleri metrolar metrobüsler yetersiz kalınca vatandaşlar yollara dökülmüş ve büyük bir mağduriyet yaşanmıştı.

Ankara kara teslim: CHP'li Yavaş yönetimi sınıfta kaldı Bakan Soylu inceleme yaptı

KIŞ LASTİĞİ UYARISI GELDİ
Yetkililer, vatandaşlara kış lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkmamaları uyarısında bulundu.

BAKAN SOYLU SAHADAYDI
Bakan Soylu, gece geç saatlerde Bakanlık binasından ayrılmasının ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer ile Çankaya ilçesindeki bazı cadde ve sokaklarda yürüdü.

Ekiplerin çalışmalarını inceleyen Soylu, vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

Ankara kara teslim: CHP'li Yavaş yönetimi sınıfta kaldı Bakan Soylu inceleme yaptı
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