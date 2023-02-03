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Aydın’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın afişlerine çirkin saldırı

Aydın'da, pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düzenleyeceği miting öncesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından miting ile ilgili yol kenarına ve alana asılan ve üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da fotoğraflarının bulunduğu tanıtım afişleri sökülerek dereye atıldı.

Aydın’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın afişlerine çirkin saldırı
Ekleme: 3.02.2023 - 22:08 Güncelleme: 3.02.2023 - 22:46 / Editör: Ozge Selin
Aydın’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın afişlerine çirkin saldırı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazar günü Aydın'da yapacağı miting ile ilgili hazırlanıp, yol kenarına yerleştirilen afişler bugün sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sökülüp, dereye atıldı.

ÇİRKİN SALDIRI ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR TARAFINDAN FARK EDİLDİ

Afişlerin derede olduğunu gören çevredeki vatandaşlar, durumu AK Parti İncirliova İlçe Başkanlığı'na iletti. Konunun jandarma ekiplerine bildirilmesinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın afişlerine çirkin saldırı

'MUHALEFETİN KARALAYICI, İFTİRACI, ZARAR VERİCİ ÜSLUBU'

AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek, yaşanan olaya tepki gösterdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Celbek, şunları söyledi:

'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın'a gelişi ile asılan afişler kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce saldırıya uğramıştır. AK Parti İncirliova teşkilatı olarak afişlerimize yapılan çirkin saldırıyı ilk etapta şiddetle kınadığımızı duyurmak isteriz. Aslında daha önceden de görmeye alışık olduğumuz, muhalefetin karalayıcı, iftiracı, zarar verici bu siyaset üslubu, neredeyse her seçim döneminde karşılaştığımız tablodur. Bu bizleri pek şaşırtmadı. Siyasi görüşünüz ne olursa olsun tepkinizi bu şekilde saldırarak göstermeniz sizlerin siyasi seviyenizi ortaya koymaktadır. Demokraside tepkileri göstereceğimiz tek yer sandıktır. Fakat bunu hazmedemeyenler tepkilerini afislere zarar vererek göstermektedir. Yasal işlemleri başlattık ve konunun bizzat takipçisi olacağız' dedi.
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