Adana'da sopalı kavga: 6 Suriyeli sınır dışı edildi!

Adana'nın Kozan ilçesinde önceki gün saat 17.00 sıralarında semt pazarında ortalık savaş alanına döndü.Tarlada aralarında husumet yaşayan Suriye uyruklu işçiler, bir kez daha karşılaşınca yeniden tartışma çıktı.Nabızların yükseldiği tartışma, kısa sürede sopalı kavgaya dönüştü.İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi.Polis, kavgaya karışan 28 yaşındaki Muyed El Sahuri, 25 yaşındaki Murat Sahuri, 20 yaşındaki Muhammed El Huseyin ve 23 yaşındaki Beşşar El Ali'yi olay yerinde gözaltına aldı.Kaçtıkları tespit edilen 18 yaşındaki Şerif El Hasan ile 26 yaşındaki Musa Ali de yakalandı.Kozan Devlet Hastanesi'nde tedavileri yapılan şüpheliler, emniyete götürüldü. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece sınır dışı edildi.