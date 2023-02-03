Adana'da sopalı kavga: 6 Suriyeli sınır dışı edildi!
Aralarında husumet bulunan iki Suriye uyruklu grup arasında çıkan sopalı kavgada yakalan 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece ülkelerine geri gönderildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde önceki gün saat 17.00 sıralarında semt pazarında ortalık savaş alanına döndü.
Tarlada aralarında husumet yaşayan Suriye uyruklu işçiler, bir kez daha karşılaşınca yeniden tartışma çıktı.
Nabızların yükseldiği tartışma, kısa sürede sopalı kavgaya dönüştü.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi.
4 şüpheli gözaltına alındı
Polis, kavgaya karışan 28 yaşındaki Muyed El Sahuri, 25 yaşındaki Murat Sahuri, 20 yaşındaki Muhammed El Huseyin ve 23 yaşındaki Beşşar El Ali'yi olay yerinde gözaltına aldı.
Kaçan 2 şüpheli tespit edildi
Kaçtıkları tespit edilen 18 yaşındaki Şerif El Hasan ile 26 yaşındaki Musa Ali de yakalandı.
6 şüpheli sınır dışı edildi
Kozan Devlet Hastanesi'nde tedavileri yapılan şüpheliler, emniyete götürüldü. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece sınır dışı edildi.
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