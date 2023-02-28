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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Mehmetçik 326 kişiyi enkazdan kurtardı

Bakan Hulusi Akar, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, 100 arama kurtarma timi ile katıldığı çalışmalarda, 326 kişiyi enkazdan kurtaran Mehmetçik ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Mehmetçik 326 kişiyi enkazdan kurtardı
Ekleme: 28.02.2023 - 11:59 Güncelleme: 28.02.2023 - 12:12 / Editör: Ozge Selin
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Mehmetçik 326 kişiyi enkazdan kurtardı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ildeki çalışmalar sürüyor.

Devletin tüm bakanları da sahadaki çalışmaları yakından takip ediyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın koordinesinde kahraman Mehmetçik de büyük bir mücadele ortaya koyuyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Hatay'a gelen Hulusi Akar'ın, deprem bölgesindeki incelemeleri sürüyor.

Arama kurtarma personelini ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İnsani Yardım Tugayı Komutanlığı Doğal Afet Arama Kurtarma Taburu personelini ziyaret etti.

Antakya'daki çalışmaları inceleyen Akar, depremin ardından zorlu hava şartları ve ulaşım koşullarına rağmen Hatay'a gelerek hemen arama kurtarma çalışmalarına başlayan Doğal Afet Arama Kurtarma Taburu'nun çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Mehmetçik 326 kişiyi sağ çıkardı
Bilgilendirmede bulunan Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 29 arama kurtarma köpeğinin de destek verdiği arama kurtarma timleri, deprem bölgesinde 326 kişiyi enkaz altından sağ çıkardığını açıkladı.

"40 binden fazla Mehmetçik bölgede"
Bakan Akar, Milli Savunma Bakanlığı tarafından deprem bölgelerine görevlendirilen 57 tabur ve 100 arama kurtarma timi, toplam 40 binden fazla Mehmetçik, uzman ve teknik personel, bölgedeki görevlerini sürdürdüğünü bildirdi.

Akar, enkaz altındaki 19 kişiyi tespit eden "Pamel" ve "Pazı" olmak üzere taburdaki arama kurtarma köpekleri ile de yakından ilgilendi.

"Alınlarınızdan öpüyor, sizleri kutluyorum"
Depremin ardından 24 kişiyi enkaz altından kurtaran personeli, kahramanlıkları ve fedakarlıklarından dolayı tebrik eden Hulusi Akar, "Büyük fedakarlık ve kahramanlık gösterdiniz. Tüm zorluklara rağmen ilk andan itibaren halkımızın yanına koştunuz. Alınlarınızdan öpüyor, sizleri kutluyorum." dedi.

"Asker sivil herkes omuz omuza gerekeni yaptı"
Milli Savunma Bakanı Akar, büyük bir felaketle karşılaşıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Mehmetçik, depremle mücadele konusunda da büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla ilk andan itibaren milletinin yanında, görevinin başında yer almıştır. Acımız büyük, bu yarayı milletçe hep beraber saracağımıza inanıyorum. Asker sivil herkes omuz omuza gerekeni yaptı, yapacak.

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