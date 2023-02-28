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'İdai'den de beter': Daha önce böylesiyle hiç karşılaşmadık

Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye yaptığı ziyaretin ardından "Mozambik’teki İdai kasırgasını da gördüm ancak daha önce böyle bir doğal afetle karşılaşmadım." dedi.

Ekleme: 28.02.2023 - 13:34 Güncelleme: 28.02.2023 - 13:40 / Editör: Ozge Selin
'İdai'den de beter': Daha önce böylesiyle hiç karşılaşmadık
BM'nin sürdürülebilir insan yerleşimleri ve iskan programları konularında bilgi değişimi sunmayı ve kentlerde karşılaşılan sorunların çözümü yolunda ülkelere teknik yardım ve finansman desteği sağlamayı amaçlayan program BM Habitat'ın başındaki Sharif, afete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Örgütün yapabileceklerine ilişkin ilk günden bu yana değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Sharif, Mozambik, Malavi ve Zimbabve'de 1500 kişinin ölümüne yol açan İdai Kasırgası'nda bölgedeki çalışmalara katıldığını anlattı.

Sharif, 'Mozambik'teki İdai Kasırgası'nı da gördüm ancak daha önce böyle bir doğal afetle karşılaşmadım. Kasırga sonrası bir ay boyunca Mozambik'te kaldım. Bu ölçekte, 11 şehri ve 15 milyon kişiyi etkileyen bir felaketle ilk defa karşılaşıyorum.' dedi.

'Travmanın atlatılması için psikolojik destek çok önemli'

Depremin vurduğu şehirlerden Gaziantep'teki ilçeleri ve depremzede aileleri ziyaret eden Sharif'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da eşlik etti.

Yaşanan acılardan ötürü büyük üzüntü içinde olduğunu dile getiren Sharif, afetzedelere yönelik yapılan çalışmalardan da memnuniyet duyduğunu belirtti.

Konaklama ve gıda sorununun hızlıca çözülmeye başlamasını takdir eden Sharif, “Bölgede geniş bir psikolojik destek ekibiyle karşılaştım. Sadece kadınlar ve çocuklara değil erkeklere de yardım ediyorlardı. Travmanın atlatılması için psikolojik destek çok önemli. Bir kızla karşılaştım, bütün ailesini kaybetmişti. Çok fazla bir şey söylemedi. Onun üzüntüsünü anlatabilecek bir kelime yok.” diye konuştu.

Türkiye'ye afet karşısındaki desteklerini göstermek ve bir nebze olsun umut vermek için geldiklerini belirten Sharif, hükümetin yanı sıra sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve BM ajanslarına el uzattıkları için de teşekkür etti.

'Enkaz atıklarının geri dönüşümünde yardımcı olabiliriz'

Sharif, depremlerin ardından ekibiyle birlikte durum değerlendirmesi yaptıklarını ve iki konuda destek olmaya hazır olduklarını söyledi.

Sharif, daha önce Beyrut Limanı'ndaki patlamada bu çalışmayı yaptıklarını aktardı.

Sharif, enkaz çalışmasının yanı sıra konteyner ve benzeri yerleşkelerin tasarımında ve yeniden inşa sürecindeki planlamada da yer alabileceklerini kaydetti.

Sharif, BM'ye bağlı çok sayıda kurumun şu anda sahada çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Ülkesi Malezya'da tsunami felaketiyle karşılaştığını da ifade eden Sharif, zarar tespiti, haritalandırmanın ardından yıkılan bölgeleri yeniden inşa planı uyguladıklarını anlattı.

Sharif, planlama döneminde mangrove ormanlarının tsunamiyi önlemesi gibi farklı bulgularla karşılaştıklarını ve buna göre imar planlaması yaptıklarını ifade etti.

İdai Kasırgası her şeyi yerle bir etmişti.

'İdai'den de beter': Daha önce böylesiyle hiç karşılaşmadık

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