EYT SON DAKİKA: Meclis'te görüşmeler başladı! EYT ne zaman çıkacak?

EYT düzenlemesi için son 2 aşamaya geçildi. Yapılacak düzenleme ile yaklaşık 5 milyon kişi yasadan faydalanarak emeklilik hakkı elde edebilecek. EYT kanun teklifi bugün Meclis'te görüşülecek ve oylanacak. EYT'nin Meclis'te yasalaşmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla beraber Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.Meclis Genel Kurulu görüşmeleri saat 15:00'da başladı. Meclis'te ilk gündem maddesi EYT oldu. EYT yasa tasarısı öncesinde grup önerileri verilecek. EYT'nin yanında deprem gündemi Meclis'in ana başlıkları arasında yer alıyor.Türkiye Büyük Millet Meclisi deprem sebebiyle 3 hafta ara verdiği çalışmalarına bugünden itibaren devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Meclis Genel Kurulu'nda öncelikli gündem olarak emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili teklif ele alınacak.EYT'de görüşmelerin sabaha kadar sürebileceği ifade edilirken düzenleme en geç yarına kadar yasalaşacak ve Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak.EYT yasasının Meclis Genel Kurulu'nda oylanıp 1 Mart tarihinde yasalaştıktan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla hafta içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.EYT'de kanunun yürürlüğe girmesi sonrası 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış bütün vatandaşlara yaş sınırı aranmadan prim günü ve sigortalılık süresini tamamlamak şartı ile emeklilik hakkı verilecek.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı EYT'de teknik çalışmaları tamamlarken, Hazine ve Maliye Bakanlığı'da bütçe çalışmalarını tamamladı ve dosya Meclis'e intikal etti. EYT taslağına göre emeklilik şartları neler olacak? İşte o maddeler:NOT: SGK mevzuatına göre emeklilik başvuru yapılan ayı takip eden aydan itibaren maaş bağlanması yapılıyor. EYT yasası Mart ayında yasalaşırsa Nisan ayında ilk maaşlar hesaplanacak. Ancak burada bir düzenleme ile ilk maaş bağlanması Mart ayında yapılabilir.Türkiye'de SGK mevzuatına göre staj ve çıraklık sigortası olanların bu sigortaları başlangıç olarak kabul edilmiyor. Bu sürelerin borçlanmaları da yapılamıyor.EYT kanun teklifi bilindiği üzere mevcut yasa üzerinden yaş şartı kaldırılarak 4 madde üzerinden taslak haline getirildi. Burada 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan EYT'liler 75'er gün şeklinde ardan 5000 ila 5975 gün primle emeklilik hakkı elde edecek. Sigortalılık süresi kadınlarda 20 erkeklerde ise 25 yıl.EYT'liler burada 5000-5975 gün prim sisteminin herkes için 5000 gün olmasını talep ediyor.İkinci olarak ise EYT'liler kamuoyunda 3600-5400 prim günü ile emeklilik olarak bilinen kısmi emeklilikte yaş şartının 1999 öncesinde olduğu gibi erkeklerde 55 kadınlarda 50 olarak belirlenmesini talep ediyor.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, EYT yasasının hızla çıkarılması talimatını verdi. Bununla beraber AK Parti milletvekilleri ilgili Bakanlıkların metinleri teslim etmesi sonrası hummalı bir çalışma içerisine girdi.Özellikle ek taleplerin yerine gelmesi için Meclis Genel Kurul'un milletvekilleri tarafından önerge haline getirilip sunulması ve kanun teklifinde değişiklik yapılması gerekiyor. Bunun yanında EYT yasalaştıktan sonra da bu talepler ile ilgili yeni düzenlemeler söz konusu olabilir.EYT'nin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklayacağı detaylı genelge ile merak edilen tüm sorular yanıt bulacak.EYT yasasından 4A-4B-4C kategorisinde 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan tüm SSK'lılar, Bağ-Kur'lular ve emekli sandığına tabi vatandaşlar ayrım yapılmaksızın faydalanacak.başladı! EYT ne zaman çıkacak?4A kategorisinde SSK'lı kadınlar için 5000 ila 5975 gün prim şartı ve 20 yıl sigortalılık süresi bulunuyor. SSK'lı erkekler için ise yine 5000 ila 5975 gün arasında değişen prim günü gerekiyor. Erkeklerde sigortalılık süresi kadınlara göre 5 yıl daha fazla yani 25 yıl.Burada kimin ne kadar prim şartı olacağı sigorta giriş tarihine göre belirleniyor.4B-4C kategorisinde Bağ-Kur ve emekli sandığına tabi kadınlarda prim günü 7.200 gün erkeklerde ise 9.000 gün olarak dikkat çekiyor. Sigortalılık süresi ise tıpkı 4A'daki gibi kadınlarda 20 yıl erkeklerde ise 25 yıl.KADINLAR (SSK)İşe Başlama Tarihi - Sigortalılık Süresi - Prim Günü01.04.1981 ve öncesi - 20 - 500001.04.1981-08.09.1981 - 20 - 500009.09.1981-23.05.1984 - 20 - 500024.05.1984-23.05.1985 - 20 - 500024.05.1985-23.05.1986 - 20 - 507524.05.1986-23.05.1987 - 20 - 515024.05.1987-23.05.1988 - 20 - 522524.05.1988-23.05.1989 - 20 - 530024.05.1989-23.05.1990 - 20 - 537524.05.1990-23.05.1991 - 20 - 545024.05.1991-23.05.1992 - 20 - 552524.05.1992-23.05.1993 - 20 - 560024.05.1993-23.05.1994 - 20 - 567524.05.1994-23.05.1995 - 20 - 575024.05.1995-23.05.1996 - 20 - 582524.05.1996-23.05.1997 - 20 - 590024.05.1997-23.05.1998 - 20 - 597524.05.1998-23.05.1999 - 20 - 597524.05.1999-08.09.1999 - 20 - 5975ERKEKLER (SSK)İşe Başlama Tarihi - Sigortalılık Süresi - Prim Günü09.09.1976 ve öncesi - 25 - 500009.09.1976-23.05.1979 - 25 - 500024.05.1979-23.11.1980 - 25 - 500024.11.1980-23.05.1982 - 25 - 507524.05.1982-23.11.1983 - 25 - 515024.11.1983-23.05.1985 - 25 - 522524.05.1985-23.11.1986 - 25 - 530024.11.1986-23.05.1988 - 25 - 537524.05.1988-23.11.1989 - 25 - 545024.11.1989-23.05.1991 - 25 - 552524.05.1991-23.11.1992 - 25 - 560024.11.1992-23.05.1994 - 25 - 567524.05.1994-23.11.1995 - 25 - 575024.11.1995-23.05.1997 - 25 - 582524.05.1997-23.11.1998 - 25 - 590024.11.1998-09.09.1999 - 25 - 5975EKSİK PRİMİ OLAN EYT'LİLER NE YAPACAKTürkiye'de 4 milyon 750 bini aşkın EYT'li bulunuyor. Yapılacak düzenlemede yaş şartı tamamen ortadan kalktı. Sigortalılık süresi kadınlarda 20 erkeklerde 25 yıl. Bu neden prim şartı burada öne çıkıyor. Primi eksik olan SSK'lılar eksik primlerini şu şekilde tamamlayabilir:Çalışmaya devam ederekYasanın imkan verdiği şekilde borçlanma yaparakİhyaya başvurarakİsteğe bağlı sigorta ile prim ödeyerekEYT kanun teklifinde kısmi emeklilik ile ilgili bir düzenleme içermiyor. Ancak önergelerle veya yasa çıktından sonra ek düzenlemelerle kısmi emeklilikte 8 Eylül 1999 öncesine dönülürse kadın 50 erkekler ise 55 yaşında 3.600 ve 5.400 gün ile emeklilik hakkı elde edebilecek.8 Eylül 1999 öncesinde kısmi emeklilik şartları tablosu:EYT yasasına tabi olacak birçok vatandaş yaşı ilerlemesine rağmen primlerini tamamlama imkanına sahip değil. Bu sigortalılar için ise kısmi emeklilik yani yaştan emeklilik imkanı var.8 Eylül 1999 öncesinde normal emekliliğin dışında SSK'lılar için 3.600 gün primle Bağ-Kur'lular için de 5.400 gün primle kısmi emeklilik şartları bulunuyordu. Eğer kısmi emeklilik şartları da 1999 öncesine çekilirse primini doldurma imkanı olmayanlar için 3.600 günle kısmi emeklilik hakkı doğacak.Bir EYT'linin kısmi emeklilikten faydalanabilmesi içinse üç şart bulunuyor. Şu anki mevzuaata göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı var. Ancak bu konuda verilecek önergeler olması ve Meclis'in bunları kabul etmesi durumda bu şartlar değişebilir.Daha açık ifadeyle EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesindeki şartlara dönülürse 3.600 gün primle kısmi emeklilik imkanı doğacak. Yani 3.600 gün primi tamamlayan kadınlar 50, erkekler ise 55 yaşında emekli olabilecek.