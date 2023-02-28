EYT SON DAKİKA: Meclis'te görüşmeler başladı! EYT ne zaman çıkacak?
Meclis'te 21 gün aradan sonra görüşmeler başladı. Meclis'in ilk gündem maddesi emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT düzenlemesi oldu. EYT yasası öncesinde grup önerileri verilecek. Başkan Erdoğan'ın 'Bitirin' talimatı sonrası AK Parti milletvekilleri EYT düzenlemesi için yoğun mesai harcadı. Peki EYT ne zaman çıkacak, Resmi Gazete'de yayımlanacak? EYT şartları neler? 3600-5400 prim günü ile kısmi emeklilik nasıl olacak? EYT stajı konusunu da kapsayacak mı? İşte EYT'de son durum ile beraber tüm detaylar...
EYT düzenlemesi için son 2 aşamaya geçildi. Yapılacak düzenleme ile yaklaşık 5 milyon kişi yasadan faydalanarak emeklilik hakkı elde edebilecek. EYT kanun teklifi bugün Meclis'te görüşülecek ve oylanacak. EYT'nin Meclis'te yasalaşmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla beraber Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.
EYT YASASI SON DAKİKA: MECLİS GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI
Meclis Genel Kurulu görüşmeleri saat 15:00'da başladı. Meclis'te ilk gündem maddesi EYT oldu. EYT yasa tasarısı öncesinde grup önerileri verilecek. EYT'nin yanında deprem gündemi Meclis'in ana başlıkları arasında yer alıyor.
EYT NE ZAMAN YASALAŞACAK?
Türkiye Büyük Millet Meclisi deprem sebebiyle 3 hafta ara verdiği çalışmalarına bugünden itibaren devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Meclis Genel Kurulu'nda öncelikli gündem olarak emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili teklif ele alınacak.
EYT'de görüşmelerin sabaha kadar sürebileceği ifade edilirken düzenleme en geç yarına kadar yasalaşacak ve Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak.
EYT NE ZAMAN RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK?
EYT yasasının Meclis Genel Kurulu'nda oylanıp 1 Mart tarihinde yasalaştıktan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla hafta içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.
EMEKLİLİK İÇİN YAŞ SINIRI ARANMAYACAK
EYT'de kanunun yürürlüğe girmesi sonrası 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış bütün vatandaşlara yaş sınırı aranmadan prim günü ve sigortalılık süresini tamamlamak şartı ile emeklilik hakkı verilecek.
EYT ŞARTLARI NELER?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı EYT'de teknik çalışmaları tamamlarken, Hazine ve Maliye Bakanlığı'da bütçe çalışmalarını tamamladı ve dosya Meclis'e intikal etti. EYT taslağına göre emeklilik şartları neler olacak? İşte o maddeler:
İlk maaş Mart ve Nisan ayında alınacak
NOT: SGK mevzuatına göre emeklilik başvuru yapılan ayı takip eden aydan itibaren maaş bağlanması yapılıyor. EYT yasası Mart ayında yasalaşırsa Nisan ayında ilk maaşlar hesaplanacak. Ancak burada bir düzenleme ile ilk maaş bağlanması Mart ayında yapılabilir.
EYT TASLAK METİNLERİNDE STAJ VE ÇIRAKLIK BULUNMUYOR
Türkiye'de SGK mevzuatına göre staj ve çıraklık sigortası olanların bu sigortaları başlangıç olarak kabul edilmiyor. Bu sürelerin borçlanmaları da yapılamıyor.
EYT'LİLERİN 2 TANE TALEBİ VAR
EYT kanun teklifi bilindiği üzere mevcut yasa üzerinden yaş şartı kaldırılarak 4 madde üzerinden taslak haline getirildi. Burada 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan EYT'liler 75'er gün şeklinde ardan 5000 ila 5975 gün primle emeklilik hakkı elde edecek. Sigortalılık süresi kadınlarda 20 erkeklerde ise 25 yıl.
EYT'liler burada 5000-5975 gün prim sisteminin herkes için 5000 gün olmasını talep ediyor.
İkinci olarak ise EYT'liler kamuoyunda 3600-5400 prim günü ile emeklilik olarak bilinen kısmi emeklilikte yaş şartının 1999 öncesinde olduğu gibi erkeklerde 55 kadınlarda 50 olarak belirlenmesini talep ediyor.
TALEPLER EYT YASASI ÇIKTINDAN SONRA EK DÜZENLEME İLE GÜNDEME GELEBİLİR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, EYT yasasının hızla çıkarılması talimatını verdi. Bununla beraber AK Parti milletvekilleri ilgili Bakanlıkların metinleri teslim etmesi sonrası hummalı bir çalışma içerisine girdi.
Özellikle ek taleplerin yerine gelmesi için Meclis Genel Kurul'un milletvekilleri tarafından önerge haline getirilip sunulması ve kanun teklifinde değişiklik yapılması gerekiyor. Bunun yanında EYT yasalaştıktan sonra da bu talepler ile ilgili yeni düzenlemeler söz konusu olabilir.
EYT GENELGESİ KAFALARDAKİ SORU İŞARETLERİNİ GİDERECEK
EYT'nin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklayacağı detaylı genelge ile merak edilen tüm sorular yanıt bulacak.
EMEKLİLİK İÇİN KİME NE KADAR PRİM GEREKİYOR?
EYT yasasından 4A-4B-4C kategorisinde 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan tüm SSK'lılar, Bağ-Kur'lular ve emekli sandığına tabi vatandaşlar ayrım yapılmaksızın faydalanacak.
başladı! EYT ne zaman çıkacak?
4A kategorisinde SSK'lı kadınlar için 5000 ila 5975 gün prim şartı ve 20 yıl sigortalılık süresi bulunuyor. SSK'lı erkekler için ise yine 5000 ila 5975 gün arasında değişen prim günü gerekiyor. Erkeklerde sigortalılık süresi kadınlara göre 5 yıl daha fazla yani 25 yıl.
Burada kimin ne kadar prim şartı olacağı sigorta giriş tarihine göre belirleniyor.
4B-4C kategorisinde Bağ-Kur ve emekli sandığına tabi kadınlarda prim günü 7.200 gün erkeklerde ise 9.000 gün olarak dikkat çekiyor. Sigortalılık süresi ise tıpkı 4A'daki gibi kadınlarda 20 yıl erkeklerde ise 25 yıl.
SSK'LILAR İÇİN PRİM GÜNÜ İLE EYT HESAPLAMA TABLOSU
KADINLAR (SSK)
İşe Başlama Tarihi - Sigortalılık Süresi - Prim Günü
01.04.1981 ve öncesi - 20 - 5000
01.04.1981-08.09.1981 - 20 - 5000
09.09.1981-23.05.1984 - 20 - 5000
24.05.1984-23.05.1985 - 20 - 5000
24.05.1985-23.05.1986 - 20 - 5075
24.05.1986-23.05.1987 - 20 - 5150
24.05.1987-23.05.1988 - 20 - 5225
24.05.1988-23.05.1989 - 20 - 5300
24.05.1989-23.05.1990 - 20 - 5375
24.05.1990-23.05.1991 - 20 - 5450
24.05.1991-23.05.1992 - 20 - 5525
24.05.1992-23.05.1993 - 20 - 5600
24.05.1993-23.05.1994 - 20 - 5675
24.05.1994-23.05.1995 - 20 - 5750
24.05.1995-23.05.1996 - 20 - 5825
24.05.1996-23.05.1997 - 20 - 5900
24.05.1997-23.05.1998 - 20 - 5975
24.05.1998-23.05.1999 - 20 - 5975
24.05.1999-08.09.1999 - 20 - 5975
ERKEKLER (SSK)
İşe Başlama Tarihi - Sigortalılık Süresi - Prim Günü
09.09.1976 ve öncesi - 25 - 5000
09.09.1976-23.05.1979 - 25 - 5000
24.05.1979-23.11.1980 - 25 - 5000
24.11.1980-23.05.1982 - 25 - 5075
24.05.1982-23.11.1983 - 25 - 5150
24.11.1983-23.05.1985 - 25 - 5225
24.05.1985-23.11.1986 - 25 - 5300
24.11.1986-23.05.1988 - 25 - 5375
24.05.1988-23.11.1989 - 25 - 5450
24.11.1989-23.05.1991 - 25 - 5525
24.05.1991-23.11.1992 - 25 - 5600
24.11.1992-23.05.1994 - 25 - 5675
24.05.1994-23.11.1995 - 25 - 5750
24.11.1995-23.05.1997 - 25 - 5825
24.05.1997-23.11.1998 - 25 - 5900
24.11.1998-09.09.1999 - 25 - 5975
EKSİK PRİMİ OLAN EYT'LİLER NE YAPACAK
Türkiye'de 4 milyon 750 bini aşkın EYT'li bulunuyor. Yapılacak düzenlemede yaş şartı tamamen ortadan kalktı. Sigortalılık süresi kadınlarda 20 erkeklerde 25 yıl. Bu neden prim şartı burada öne çıkıyor. Primi eksik olan SSK'lılar eksik primlerini şu şekilde tamamlayabilir:
Çalışmaya devam ederek
Yasanın imkan verdiği şekilde borçlanma yaparak
İhyaya başvurarak
İsteğe bağlı sigorta ile prim ödeyerek
KISMİ EMEKLİLİK ŞARTLARI NE OLACAK?
EYT kanun teklifinde kısmi emeklilik ile ilgili bir düzenleme içermiyor. Ancak önergelerle veya yasa çıktından sonra ek düzenlemelerle kısmi emeklilikte 8 Eylül 1999 öncesine dönülürse kadın 50 erkekler ise 55 yaşında 3.600 ve 5.400 gün ile emeklilik hakkı elde edebilecek.
8 Eylül 1999 öncesinde kısmi emeklilik şartları tablosu:
KISMİ EMEKLİLİK NEDİR?
EYT yasasına tabi olacak birçok vatandaş yaşı ilerlemesine rağmen primlerini tamamlama imkanına sahip değil. Bu sigortalılar için ise kısmi emeklilik yani yaştan emeklilik imkanı var.
8 Eylül 1999 öncesinde normal emekliliğin dışında SSK'lılar için 3.600 gün primle Bağ-Kur'lular için de 5.400 gün primle kısmi emeklilik şartları bulunuyordu. Eğer kısmi emeklilik şartları da 1999 öncesine çekilirse primini doldurma imkanı olmayanlar için 3.600 günle kısmi emeklilik hakkı doğacak.
KISMİ EMEKLİLİK İÇİN 3 ŞART BULUNUYOR
Bir EYT'linin kısmi emeklilikten faydalanabilmesi içinse üç şart bulunuyor. Şu anki mevzuaata göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı var. Ancak bu konuda verilecek önergeler olması ve Meclis'in bunları kabul etmesi durumda bu şartlar değişebilir.
Daha açık ifadeyle EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesindeki şartlara dönülürse 3.600 gün primle kısmi emeklilik imkanı doğacak. Yani 3.600 gün primi tamamlayan kadınlar 50, erkekler ise 55 yaşında emekli olabilecek.
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