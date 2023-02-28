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Bakanlıktan ikinci el otomobil satışına denetleme! Ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı, '6 ay 6 bin kilometre' düzenlemesi olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırı hareket eden 36 işletmeye 15 milyon 905 bin lira idari para cezası uyguladı.

Ekleme: 28.02.2023 - 15:37 Güncelleme: 28.02.2023 - 15:38 / Editör: Ozge Selin
Bakanlıktan ikinci el otomobil satışına denetleme! Ceza yağdıTicaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapanlara yönelik, 6 ay 6 bin kilometre kısıtlaması kapsamında Ocak ayında gerçekleştirdiği denetimlerde, toplam 36 işletmeye 15 milyon 905 bin 127 TL idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2023 yılı Ocak ayında ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden otomobil yetkili bayileri ile oto galeriler nezdinde kamuoyunda 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlaması kapsamında denetimler yapıldığı kaydedildi.

Yapılan bu denetimler sonucunda, toplam 36 işletmeye 15 milyon 905 bin 127 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırı faaliyetlerin tespitine yönelik denetimlere devam edileceği bildirildi.

Ticaret Bakanlığı, Ağustos 2022'de, sıfır kilometre araçların satın alındıktan sonra hiç kullanılmadan daha yüksek fiyattan satılarak yaratılan fırsatçılığı önlemek için, ikinci el otomobillere ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden satılamama kısıtlaması getirmişti.

Bakanlık tarafından para cezası uygulanan işletmelerin illere göre dağılımı ise şu şekilde açıklandı;

İzmir'de 6 işletmeye toplam 3.271.050 TL;

Ankara'da 6 işletmeye toplam 2.974.920 TL;

Samsun'da 1 işletmeye toplam 3.495.692 TL;

İstanbul'da 4 işletmeye toplam 927.350 TL;

Kayseri'de 2 işletmeye toplam 934.025 TL;

Bursa'da 2 işletmeye toplam 886.900 TL;

Konya'da 2 işletmeye toplam 710.400 TL;

Erzurum'da 3 işletmeye toplam 656.790 TL;

Kocaeli'de 2 işletmeye toplam 523.500 TL;

Balıkesir'de 2 işletmeye toplam 400.000 TL;

Antalya'da 2 işletmeye toplam 400.000 TL;

Sakarya'da 1 işletmeye toplam 300.000 TL;

Eskişehir'de 1 işletmeye toplam 200.000 TL;

Denizli'de 1 işletmeye toplam 124.500 TL;

Manisa'da 1 işletmeye toplam 100.000 TL;

olmak üzere toplam 36 işletmeye 15.905.127 TL idari para cezası uygulanmıştır.

6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırı faaliyetlerin tespitine yönelik denetimlere ara vermeden devam edilecek olup söz konusu düzenlemeye aykırı hareket edenler hakkında Bakanlığımızca aynı şekilde idari para cezası tatbik edilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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