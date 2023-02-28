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Bakan Kurum duyurdu: İstanbul'da riskli binalar belirlenen alanlara taşınacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ve Milli Savunma Bakanı Akar, Antakya AFAD‘da Proje Alanları Koordinasyon Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "İstanbul'da 1,5 milyon riskli konutu belirlediğimiz iki rezerv alana, hem Anadolu hem Avrupa yakasına taşıyacağız." dedi.

Bakan Kurum duyurdu: İstanbul'da riskli binalar belirlenen alanlara taşınacak
Ekleme: 28.02.2023 - 16:02 Güncelleme: 28.02.2023 - 16:32 / Editör: Ozge Selin
Bakan Kurum duyurdu: İstanbul'da riskli binalar belirlenen alanlara taşınacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ve Milli Savunma Bakanı Akar, Antakya AFAD'da Proje Alanları Koordinasyon Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

85 milyonun depremde en çok yıkımı yaşayan illerden bir tanesi olan Hatay için tek yürek olduğunu ifade eden Bakan Kurum, "Buralara sağlam binalar inşa edene kadar çalışacağız. Demografik yapı ve tarihi alanlar gözetilecek. Amanos Dağı'nın eteklerine binalar inşa edeceğiz." dedi.

Öte yandan yıkılacak binalara ilişkin bilgi veren Bakan Kurum, daha önce tespitleri yapılan binalarda yeniden inceleme olacağını belirtirken "582 bin bağımsız bölüm ve 202 bin binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespitini yaptık." dedi.

"BİRLİKTE AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Deprem bölgesine öncelik verildiğini belirten Bakan Kurum "Tüm şehri yeni Hatay'ı kültürel dokusuyla birlikte ayağa kaldıracağız. Hatay'la birlikte diğer 10 ilimizde eş zamanlı işler yürütülecek." diye konuştu.

Seferberlik anlayışıyla kentsel dönüşüm sürecini yürüteceklerini ifade eden Bakan Kurum, "1,5 milyon riskli konutu belirlediğimiz iki rezerv alana, hem Anadolu hem Avrupa yakasına taşıyacağız." dedi.

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

Zemin olarak sağlam, güvenli alanlarla yerleşim süreçlerini başlatacağız. Şehrin meclis binasını, tüm tarihi binalarını içine alacak ve bu alanlarla birlikte Asi Nehri'ni, tüm doğa güzellikleri, şehrin kültürünü koruyacak anlayışla, Hataylı kardeşlerimizin kültürel değerlerini içine alacak bir anlayışla master plan çalışmasına başladık.

14 milyon insanımızı etkileyen depremde yeni inşa çalışmalarında vatandaşlarımıza daha önceki afetlerde sözlerimizi tuttuysak yine bu şekilde yapacağız.

Birçok üniversitelerimizle, bilim insanlarımızla ortak çalışmalar yürütüyoruz. En doğru zeminde, en doğru teknikle binaları inşa edeceğiz.

Şubat ayında 14 bin 500 konutun inşasına başlamış olacağız.

Sanayilerimizin de ayağa kalkması için bugün de istişarelerde bulunduk. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızda vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde yürütülecektir. Vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekilde şehrin içinde yeni toplanma alanları açılacağı ve burada yeni yerleşimin zemine uygun yeni teknolojilerle uygulanacağını ifade ediyorum.
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