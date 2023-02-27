Rönesans Rezidans’ın Karadağ’daki ortağı için flaş talep: Kırmızı Bülten için harekete geçildi

Antis Yapı tarafından 2013'te yapılan ve depremde yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'la ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, Rönesans Rezidans'la ilgili yürüttüğü soruşturmada önemli bir adım attı.İstanbul Havalimanı'ndan kaçmak isterken yakalanan ve tutuklanan müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun'un Karadağ'da bulunan kardeşi ve ortağı inşaat mühendisi Hüseyin Yalçın Coşkun (56) hakkında yokluğunda 'taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan tutuklama kararı verildi.Savcılık bu karar sonrası, Coşkun'un Karadağ'dan Türkiye'ye getirilebilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'yle irtibata geçti ve Karadağ'dan iadesini için ilk adımı attı.Savcılık, 10 Ocak 2022 tarihinde Karadağ'a gittiği saptanan Coşkun için hazırlanan iade talepnamesi ve kırmızı bülten çıkarılması talebini Hakim ve Savcılar Kurulu ve Adalet Bakanlığı'na gönderdi.Hazırlanan iade talepnamesinde, inşaat mühendisi Hüseyin Yalçın Coşkun'un Rönesans Rezidansın statik proje sorumlusu ve şantiye şefi olduğu yer aldı. Tutuklanan ağabeyinin de ifadesinde kardeşinin Antis Yapı'nın bir diğer ortağı olduğunu söylediği, depremde yerle bir olan rezidansı birlikte yaptıklarını beyan ettiği kaydedildi. Savcılık, Karadağ Adli makamlarına gönderilmek üzere hazırlanan evrakta zaman aşımı süreci de 5 yıldan fazla 20 yıldan az ceza istemi olan suçları kapsaması nedeniyle 15 yıl olarak vurguladı.'Cenetten bir kare' denilerek milyonlarca liraya satışa sunan ve Karadağ'a kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalanan Rönesans Rezidansın müteahhiti Mehmet Yaşar Coşkun tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kardeşi Hüseyin Yalçın Coşkun'un ise Karadağ'da olduğu, Antis Yapı isimli şirketlerinin merkezini de 2017 yılında Karadağ'a taşıdıkları saptanmıştı.Tutuklanan müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun hakimlik sorgusunda ' Usule ve fenne uygun olarak yapılmayan binalar depremden sonra tuzla buz olmuştur, çökmüştür.Bizim binamız sadece yan yatmıştır. Herhangi bir çökme olmamıştır. Bu kadar büyük bir depreme ve yan yatmasına rağmen bina dağılmamış ve ana iskeleti sağlam kalmıştır. Bu da binanın sağlam yapıldığını göstermektedir. Bu aşamada tutuksuz yargılanmak istiyorum' ifadelerini kullanmıştı.