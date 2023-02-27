İşte CHP'li gazetecinin '23 Derece'lik yalanı: Bilgisayarda yapıp özel haber demiş!

Depremin ilk gününden bu yana yaptığı yalan enkaz ihbarları ve provokatif haberlerle tepki çeken 23 derece isimli hesabın sahibi Gökhan Özbek'in son yalanı deşifre oldu. ABD'de sokak ekranlarının hacklendiği ve hükümet aleyhine içerikler yayınlandığına ilişkin bir video paylaşan ve bunu özel haber olarak sunan 23 Derece'nin gerçekte hiç olmayan bir şeyi video kurgu ile yaptığı ortaya çıktı.

Amerika'da reklam panolarının hacklenerek Türkiye'de hükümet aleyhine metinler yazıldığını iddia eden 23 derece isimli provokatör hesabın sahibi ve yalanı deşifre oldu.Sokak ekranlarında hükümet aleyhine içerikler yayınlandığına ilişkin bir video paylaşan ve bunu özel haber olarak sunan 23 Derece'nin gerçekte hiç olmayan bir şeyi video kurgu ile yaptığı ortaya çıktı.Hacklendiği söylenen bilboard siyah olan. Orada Türkçe şu yazıyor: 'Türk hükümetinin şehirlerindeki kentsel dönüşüm çabalarını engellemesi onbinlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Türkiye şu anda küresel toplumun yardımına ihtiyaç duyuyor.'Videodaki görselde de Kılıçdaroğlu'nun bizzat engellemeye çalıştığı ama başaramadığı Kiraztepe Kentsel Dönüşüm konutları var.Videonun orijinalinde ne hackerlar, ne hacklenen bilboardlar ne de hükümet aleyhinde cümleler var. Video tamamen sahte. @veritasanalytic kendi hazırladığı sahte videoyu Twitter'da fake bir hesaptan paylaşıyor dakikalar sonra @yirmiucderece videoya kendi ismini koyup yayınlıyor.Bu ve benzeri hesaplarda yapılan çirkinlikler insan hayatıyla oynamaya kadar gitti.Depremin ardından Twitter'da yayılan asılsız bilgilerin merkezindeki hesaplardan 23 Derece, aynı yalan içerikleri hem 6 Şubat hem de 20 Şubat sonrası paylaştı. Manipülatif yayınlardaki suç delillerini yok etmek için mesajları silme yoluna giden CHP'li gazeteci Gökhan Özbek'in sözde habercilik adı altında yaptığı provokasyon tek tek deşifre edildi.Yüz binlerce takipçisi bulunan 'Solcu Gazete' isimli hesapta Hatay-Defne depreminin ardından şu mesaj paylaşıldı:'Yardım çağrısında bulunulan bazı yerler:HATAY / Defne - Aknehir mahallesi No.11HATAY / Antakya - Küçük Dalyan İpek 2. Sokak No.16HATAY / Samandağ - Koyunoğlu mahallesi 133. Sk. No.9HATAY / Tomruksuyu Köyü - 0549 527 55 15HATAY / Cumhuriyet Mah. Cumhuriyet İlkokulu yanı'Sözkonusu adreslerin hiçbirinde yardım ekipleri enkaz altında kalan yahut yardıma ihtiyacı olan kimseye rastlamadı.Gelen bilgileri teyit etmeden paylaşan 'Solcu Gazete' hesabının yardım çalışmalarını sabote eden mesajı kısa sürede tam 10 bin kez RT (Retweet) edildi, 6 bin 200 beğeni aldı, 651 bin kez görüntülendi.