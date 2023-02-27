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Başkan Erdoğan Adıyamanlılara seslendi: Kimse mağdur edilmeyecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adıyaman'daki incelemelerin ardından AFAD Koordinasyon Merkezi'ne geçerek açıklamalarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, depremin ilk günlerinde Adıyaman'da bazı gecikmeler olduğunu belirtti, "Sizlerden helallik istiyorum." dedi. Erdoğan, Adıyaman'da kimsenin mağdur edilmeyeceğini ifade ederek, 50 bin konut yapılacağını duyurdu.

Başkan Erdoğan Adıyamanlılara seslendi: Kimse mağdur edilmeyecek
Ekleme: 27.02.2023 - 15:04 Güncelleme: 27.02.2023 - 15:46 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan Adıyamanlılara seslendi: Kimse mağdur edilmeyecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, depremin en sert vurduğu illerden olan Adıyaman'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte incelemelerde bulundu. Bahçeli, her koşul altında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve hükümetin yanında olacaklarını vurgularken, en kısa sürede gereğinin yapılacağını da sözlerine ekledi. Başkan Erdoğan ise, 'Kimse mağdur edilmeyecek.' derken, 50 bin konutun Adıyaman'a yapılacağını duyurdu. Erdoğan, 'Ata yurdunuzu terk etmeyin' diyerek Adıyamanlılara çağrıda bulundu.

'KİMSE MAĞDUR EDİLMEYECEK'

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Ülkemizin 6 Şubat sabahı 04:17'de yaşamış olduğu o büyük felaketten bu yana 10 bin artçı deprem yaşadık. Dünyada eşi benzeri görülmedik şekilde, üst üste yaşadığımız depremlerin ve artçıların yol açtığı etkilediği şehirlerimizden biri de Adıyaman'dır. Hava ve yol koşulları nedeniyle ilk günden gelemedik. Adıyaman'dan helallik istiyorum. Her şeyin farkındayız ve gereğini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Deprem bölgesinin tamamında 44 bin... vefat ederken,115 bini aşkın vatandaşımız yaralı olarak kurtarıldı. Adıyaman'da çoğu merkezde olmak üzere 6 bin 13 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Depremin tamamında 553 bin 415 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu görüldü. Arama kurtarma çalışmalarının bitmesiye enkaz kaldırma işlemeri hızlandı. Aynı şekilde zarar tespit çalışmaları da bitmektedir. Çadır kentlerdeki 4600 çadırda 14 bine yakın vatandaşımız hayatını sürdürüyor. 44 binden fazla vatandaşımıza da kendi evlerine yakın yerlerde çadır dağıttık. Adıyaman'da 16 bine yakın konteyner kurmayı planlıyoruz. Kısa sürede isteyen vatandaşlarımızı daha iyi şartlara sahip konteyner, prefabrik alanlara kavuşturacağız.

Kira tutarını 2 bin liradan 3 bin liraya çıkardık. Hiçbir ayrım yapmaksızın 15 bin lira yardımda bulunuyoruz. Depremde hayatını kaybeden yakınlarına da 100 bin lira veriyoruz. Ülke genelinde ödeme yapılan kişi sayısı 1 milyona yaklaştı.

'50 BİN KONUT YAPACAĞIZ'

Adıyaman genelinde altyapı ile sorunlar çözüldü. Onarılan hatlar ve kurulan depolarla su sorunu da hal yoluna sokuldu. Güvenliği olduğu belirlenen yerlere etap etap doğalgaz veriliyor. Adıyaman için hemen şimdi diyerek şehrimizi beraber, yeniden inşa edeceğiz. Yaklaşık 50 bin konut yapacağız. Şubat ayı bitmeden inşası fiilen başlayan konut sayısı 14 bin 500'e ulaştı. Mart ve Nisan aylarından 234 binin daha inşası safhasına geçmiş olacağız. Adıyaman'da Mart ayı içinde yapımına başlayacağımız konut sayısı 30 bini bulacak.

Deprem bölgesi genelinde 75 bin 681, Adıyaman'da ise konutu ahırıyla ile 14 bin 400 köy evi yapacağız. Hasar tespit çalışmaları bittiğinde bu rakamı daha da yükselteceğiz.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN HER ŞART ALTINDA YANINDAYIZ'

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

Bugünkü Türkiye'de her sorun çözülür. 21 gün içinde ülkemizin güzide insanları büyük felaketin arkasında durmaya, elden gayreti gösterme gayreti göstermiştir. Türkiye 21 günde ayağa kalkmak üzeredir. Gayretler sürecektir. Kanaat önderlerimizin arzuları da bu yöndedir. Bilmenizi istiyorum, Cumhurbaşkanımızın her şart altında yanındayız. Her gayreti göstereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve çalışma arkadaşları bu felaketten ülkeyi kurtaracaktır. Sözü sahibine bırakıyorum.
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