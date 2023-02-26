Mardin'de feci kaza! Kamyonet bariyere saplandı: 2 ölü, 3 yaralı

İstanbul'dan Mardin'e gelen Akdoğan ailesinin içinde bulunduğu 41 UL 791 plakalı kamyonet, saat 07.30 sıralarında 37 yaşındaki sürücüsü Veysi Akdoğan'ın kontrolünden çıkarak bariyere saplandı.Kazada sürücü ile araçta bulunan Cemile Akdoğan, Fatma Ceylan, Muhammet Akdoğan ve Miraç Akdoğan yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak hastaneye götürüldü.Sürücü Veysi Akdoğan ile Muhammet Akdoğan burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.Araç, vinç kullanılarak bariyerden çıkarıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.