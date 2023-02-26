Binalarda imara aykırı değişiklik yapan 188 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgelerde yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklu sayısı 188'e yükseldi.
Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında soruşturmalar devam ediyor.
TUTUKLU SAYISI 188'E YÜKSELDİ
Bölgede yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında yürütülen soruşturmalar çerçevesinde tutuklu sayısı 188'e yükseldi.
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