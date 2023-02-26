Binalarda imara aykırı değişiklik yapan 188 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında soruşturmalar devam ediyor.TUTUKLU SAYISI 188'E YÜKSELDİBölgede yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında yürütülen soruşturmalar çerçevesinde tutuklu sayısı 188'e yükseldi.