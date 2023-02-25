Ölüm peşlerini bırakmadı! Depremzedelerin otomobili, kamyonetle çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Manisa'da Salihli- Gölmarmara karayolu Gördes Kavşağı'nda Gölmarmara'dan Alaşehir yönüne gitmekte olan Abdullah Afrin yönetimindeki 31 AKE 362 plakalı otomobil, Gördes'ten Salihli yönüne ilerleyen Emrah Akça'nın kullandığı 45 LV 126 plakalı kamyonet ile kavşakta çarpıştı.Kazada, kamyonet sürücüsü Akça ile otomobildeki Yusuf Gülen, M.G., M.K. ile kamyonette yolcu olarak bulunan G.G. ve H.M., yaralandı.Otomobil sürücüsü Abdullah Afrin ise kazayı yara almadan atlattı.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar, sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı.Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Yusuf Gülen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Öte yandan, kaza yapan otomobildeki 6 kişinin de depremzede oldukları ve Hatay'dan Akhisar'a gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.