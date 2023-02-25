  • USD: 18,86 - 18,89
  • EURO: 19,97 - 20,00
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar: 2 isim daha tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan bir binayı inşa eden şirketin 2 yetkilisi tutuklandı.

Ekleme: 25.02.2023 - 20:28 Güncelleme: 25.02.2023 - 20:38 / Editör: Ozge Selin
Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar: 2 isim daha tutuklandıAdıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depemlerde 11 ilde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Adıyaman'da yıkılan ve 10'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği '2 Pusula İnşaat LTD ŞTİ'nin yetkilileri Nevzat Bozan ile Orhan Bilgiç, Adıyaman il merkezinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen Bozan ve Bilgiç, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Burdur'da CHP'lilerin kentsel dönüşüme hayır dediği görüntüler ortaya çıktı
Bursa Nilüfer Barajı tamamen kurudu: İşte çarpıcı görüntüler! Vatandaşlara önemli çağrı
Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
İsveç istihbaratından PKK/YPG itirafı! Kapı kapı dolaşıp haraç kesiyorlar...
Afet dönemlerine özel mevzuat değişikliği: Çok ağır cezalar geçerli olacak
Deprem bölgesinde yeni hayat için ilk adım atıldı! Proje çizildi, temel atıldı, 1 yıl içinde teslim...
AFAD'dan peş peşe son dakika Niğde depremi açıklaması: Kahramanmaraş ve Hatay depremi mi tetikledi?
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu: 261 terörist etkisiz, 302 KM'lik alanda hakimiyet kuruldu
Konya'da bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
Hasar ödemeyenin lisansı iptal!
ABD, Ukrayna’ya 9,9 milyar dolarlık yardım yapacağını duyurdu
Rende Sitesi sahibi tutuklandı: Kolonları kestirme nedeni ortaya çıktı! 105 kişiye mezar olmuştu
Ümit Özdağ'ın yardımcısı istifa etti!
Bakan Dönmez: Depremden etkilenen illerde hasarsız bölgelerin tamamında gaz arzı sağlandı
Asrın felaketinde 19'uncu gün: Can kaybı 44 bin 218'e yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü: İstanbul'da varılan mutabakatın tekrar canlandırılmasını samimiyetle istiyoruz
93 okul ve kurumla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan İstanbul Valiliği'ne yazı
Ukrayna'daki savaşın yıl dönümünde ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar
Bakan Kirişci Şanlıurfa'da duyurdu: 1.5 milyar liralık hayvan yemi desteğinde bulunacağız
Dışişleri Bakanlığı açıkladı! 'Savaşın, Ukrayna'nın egemenliğinin tesisiyle bitmesi için her türlü çabayı sürdüreceğiz'
Kar suları heyelanlara neden oldu: 3 ev hasar gördü 1,5 metrelik yarıklar oluştu

Kar suları heyelanlara neden oldu: 3 ev hasar gördü 1,5 metrelik yarıklar oluştu

Deprem bölgesinde hava durumu

Deprem bölgesinde hava durumu

Depremler sonrası keşfedildi: Bilim dünyası bunu konuşuyor! 'Dünya'nın gizli iç çekirdeği'

Depremler sonrası keşfedildi: Bilim dünyası bunu konuşuyor! 'Dünya'nın gizli iç çekirdeği'

Depremden sonra oluştu: Arazi sahibi etkisinden çıkamadı

Depremden sonra oluştu: Arazi sahibi etkisinden çıkamadı

Patlayan kolonların tuğladan yapıldığı ortaya çıktı

Patlayan kolonların tuğladan yapıldığı ortaya çıktı

İstanbul içinde göç başladı: Depremden sonra bu bölgeler terk ediliyor

İstanbul içinde göç başladı: Depremden sonra bu bölgeler terk ediliyor