Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar: 2 isim daha tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan bir binayı inşa eden şirketin 2 yetkilisi tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depemlerde 11 ilde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.Bu kapsamda, Adıyaman'da yıkılan ve 10'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği '2 Pusula İnşaat LTD ŞTİ'nin yetkilileri Nevzat Bozan ile Orhan Bilgiç, Adıyaman il merkezinde gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen Bozan ve Bilgiç, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.